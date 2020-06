Peugeot Rally Cup Ibérica arranca no Rali Alto Tâmega

A Peugeot Rally Cup Ibérica vai arrancar em agosto, no Rali Alto Tâmega (28/29/30 Agosto), quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis, sendo que o calendário completo será apresentado brevemente. Os carros são homologados a 1 de julho, já devemos ver alguns em Castelo Branco a competir extra-troféu. Como se sabe, os prémios por rali e o “prémio de sonho final” serão mantidos. A maior novidade é o novo Peugeot 208 Rally 4. O Prémio Final, nada menos do que um programa oficial, em Portugal ou Espanha, aos comandos de um Citroën C3 R5: “Trata-se de um reforço bastante significativo do investimento por parte do Groupe PSA e, em simultâneo, o reconhecimento da validade desta iniciativa de ralis ibérica, que até há dois anos não existia. É, também, um objetivo que sempre perseguimos. Este prémio traduz-se numa mensagem clara que sempre quisemos passar aos nossos clientes da Competição Cliente, de que temos uma estratégia sustentada e bem definida para os ajudarmos a alcançar o patamar de topo da modalidade, começando com o 208 Rally 4 ao nível do troféu (da categoria ‘Rally 4’), seguindo-se o programa com um modelo para o Grupo ‘Rally 2’, antecâmara da categoria máxima do WRC, o grupo ‘Rally 1’”, disse recentemente José Pedro Fontes.