Peugeot Rally Cup Ibérica arranca com 17 equipas

Para lá do CPR, também a quarta temporada da Peugeot Rally Cup Ibérica arranca com o Rali Terras d’Aboboreira. São 17 as equipas inscritas naquele que é o maior troféu iberico de ralis.

Está de regresso a Peugeot Rally Cup Ibérica, competição em que se volta a dividir equitativamente entre Portugal e Espanha, com três provas em cada país.



Estão inscritos 17 concorrentes, um número bastante positivo, comparando, por exemplo, com os troféus espanhóis da Renault e da Suzuki, que tendo carros bastante mais baratos, tiveram 15 inscritos no primeiro rali. Entre as 17 equipas inscritas, 10 são espanholas, seis portuguesas, e uma britânica.

A primeira prova vai para a estrada já neste fim-de-semana, no Rali Terras d’Aboboreira, contando-se 17 ‘Leões’ inscritos neste primeiro confronto da época, aos comandos dos Peugeot 208 Rally4. Contam-se 10 duplas espanholas, entre elas a do ‘Campeão’ de 2018, seis portuguesas, incluindo o Campeão de Portugal de Ralis de 2002, e ainda uma formação britânica.

Demonstração do sucesso que a Peugeot Rally Cup Ibérica regista ano após ano – em 2020, e apesar do impacto da pandemia, teve uma das suas épocas mais competitivas e indefinidas em termos de Campeões -, a Temporada 4 da copa organizada pelas filiais de Portugal e Espanha da Peugeot antecipa-se igualmente muito competitiva, com17 equipas inscritas. Dominam as formações de ambos os lados da fronteira da Península Ibérica, entre muitos repetentes, vários regressos e estreias absolutas na iniciativa.

Aos comandos dos 208 Rally4, irão estar dez duplas espanholas, seis portuguesas e uma britânica,incluindo muitos nomes que,nas anteriores três temporadas, animaram as batalhas pelos melhores tempos nos múltiplos troços de ralis. A estas juntam-se duas equipas estreantes absolutas na copa.

Respetivamente 2º e 3º classificados da Peugeot Rally Cup Ibérica 2020, Alejandro Cachón Rodrigues e Álvaro Muñiz Mora pretendem alcançar um título que lhes escapou por pouco na pretérita edição, algo que Óscar Palomo Ortiz (5º na copa de há um ano) também procurará para si. Do lado luso, com o ‘Campeão’ em título Pedro Antunes a abraçar um novo projeto de ralis, decorrente do Prémio Final que a conquista do título de 2020 lhe garantiu, os melhores classificados na edição de há um ano e que agora arriscam nova tentativa são Pedro Almeida (7º em 2020) e Ernesto Cunha (13º), ambos pretendem fazer bem melhor numa edição que volta a compor-se de seis provas, três em Portugal, todas em terra, outras tantas em Espanha, todas em asfalto.

Outro nome forte é o de Roberto Blach Nuñez,que se sagrou ‘Campeão’ em 2018, em 2020 tentou novo assalto ao título, terminando a época na 9º posição, e que fará, assim, a sua terceira época, algo que também acontece com três dos seus conterrâneos: Josep Bassas Mas (foi 3º em 2019 e 10º em 2020), Delbín García Alonso(12º e 18º) e José María Reyes(9º em 2019, tendo feito apenas um rali no ano passado).

Do lote dos regressados e após um ano de ausência, contam-se o britânico Ruiari Bell, 4º classificado na edição de 2019 da Peugeot Rally Cup Ibérica, os portugueses Carlos Fernandes (‘Vice-Campeão’ em 2019; só fez um rali da copa 2020), Ricardo Sousa (15º) e Hugo Lopes (18º), e ainda os espanhóis Alberto Monarri (14º)e Santiago García Paz(17º).

O grupo de 17 ‘Leões’ completa-se com duas estreias absolutas, a do português Miguel Campos, piloto de renome e com um palmarés recheado, que contempla, entre outros, o título absoluto de Campeão de Portugal em 2002 e o de Vice-Campeão Europeu no ano seguinte, ambos alcançados com a Peugeot, marca que representou oficialmente entre 2001 e 2005, e ainda o espanhol Kevin Guerra, Vice-Campeão em título do Campeonato das Canárias de Ralis (Terra).



Concorrentes

1 Santiago Garcia (ESP) Nestor Casal (ESP)

2 Pedro Almeida (POR) Hugo Magalhães (POR)

3 Josep Bassas (ESP) Axel Coronado (ESP)

4 Óscar Palomo (ESP) Jose Pintor (ESP)

5 Delbín García (ESP) Coral Barroso (ESP)

6 Jose María Reyes (ESP) Carlos Cancela (ESP)

7 Alejandro Cachón (ESP) Alejandro Lopez (ESP)

8 Roberto Blach (ESP) José Viéitez (ESP)

9 Carlos Fernandes (POR) Valter Cardoso (POR)

10 Ernesto Cunha (POR) Rui Raimundo (POR)

11 Alberto Monarri (ESP) Ángel Vela (ESP)

12 Miguel Campos (POR) Paulo Lopes (POR)

13 Kevin Guerra (ESP) Daniel Sosa (ESP)

14 Hugo Lopes (POR) José Neves (POR)

15 Ruairi Bell (GBR) Gareth Perry (GBR)

16 Ricardo Sousa (POR) Luis Marques (POR)

17 Álvaro Muñiz (ESP) ÁlexNoriega (ESP)