Peugeot Rally Cup Ibérica: Álvaro Muñiz na frente, Pedro Almeida melhor português | AutoSport

Finda a primeira secção competitiva do Rally de Ourense, é em espanhol que se fala em todos os lugares do pódio da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021, num escalonamento para já encimado por Álvaro Muñiz / Javier Martinez, posição conquistada depois de a dupla galega ter sido a mais rápida em todos os seus 4 troços (69,16 km cronometrados). A equipa do Peugeot 208 Rally4 #25 deixou os seus conterrâneos Óscar Palomo / José Pintor a uns confortáveis 23,8 segundos, surgindo depois Alejandro Cachón / ‘Jandrín’, a apenas 3,9 segundos.

Líderes da copa à entrada para esta prova, Alberto Monarri / Ángel Vela são 4ºs classificados, estando a 5,6 segundos da 3ª posição, à frente dos melhores portugueses, Pedro Almeida / Hugo Magalhães, estes já com um delay superior a 2 minutos para os líderes e uma vantagem de 12,7 segundos sobre Miguel Campos / José Janela.

Destaque-se o facto de serem nada menos do que cinco os 208 Rally4 da copa ibérica que, nesta fase, integram o top-10 da Classificação Geral desta prova também pontuável para o Supercampeonato de Espanha de Ralis 2021, o melhor dos quais – o de Muñiz / Martinez – num excelente 3º lugar, comprovativo não só do andamento imposto pela dupla, como da elevada competitividade da viatura base desta iniciativa co organizada pelas filiais da Peugeot de Portugal e de Espanha, tendo no terreno a logística da estrutura da Sports & You.

A batalha pela vitória será retomada amanhã (sábado), a partir das 9h30, numa 2ª Etapa composta por 3 troços cumpridos por duas vezes – Peroxa (15,35 km), Toén (15,13 km) e Allariz (10 km) – de manhã (10h27, 11h25 e 12h33) e de tarde (14h58, 15h56 e 17h04), dupla ronda dividida por um Reagrupamento (12h48). O Pódio Final estará montado no Jardín del Posío, onde se fará a consagração dos vencedores, a partir das 18h00, desta que é a terceira de seis provas da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021.

Classificação após 1ª Etapa*

1º Álvaro Muñiz / Javier Martinez, 40m48,9s

2º Óscar Palomo / José Pintor, a 23,8s

3º Alejandro Cachón / ‘Jandrín’, a 27,7s

4º Alberto Monarri / Ángel Vela, a 33,4s

5º Pedro Almeida / Hugo Magalhães, a 2m04,9s;

6º Miguel Campos / José Janela, a 2m17,6s; 7º Josep M Reyes / Carlos Cancela, a 2m20,2s; 8º Ricardo Sousa / Luis Marques, a 2m36,2s; 9º Delbin García / Hugo Varella, a 3m26,5s; 10º Santiago García / Nestor Casal, a 5m39,0s; 11º Kevin Guerra / Daniel Sosa, a 2m53,8s; 12º César Cid / Francisco Garcia, a 7m58,9s.