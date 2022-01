Peugeot Rally Cup Ibérica: aí estão os detalhes da temporada 5 | AutoSport

Já são conhecidos os detalhes da temporada 5 da Peugeot Rally Cup Ibérica, naquele que será já o terceiro ano do Peugeot 208 Rally4. A competição vai ter novamente seis provas, sendo que há novidades nos prémios: € 140.000 distribuídos pelas seis jornadas da competição, um prémio final para equipas, num voucher que poderá ascender a € 10.000 para a compra de um veículo das ‘categorias’ Rally4 ou Rally2 dos ateliers da Stellantis Motorsport.

Por fim, Um grande Prémio Final, único e de sonho, para a dupla de pilotos que se sagrar Campeã, que terá um programa de ralis em 2023, num Rally2, em Espanha ou Portugal, ou num Rally4 no Europeu de Ralis.

Novamente co-organizada pela Peugeot Portugal e a Peugeot Espanha, com o apoio da Sports & You, a competição volta a ter três provas em Portugal (em terra) e três em Espanha (em asfalto), integrando duas provas do Mundial de Ralis e outra do Europeu.

O montante de prémios é particularmente aliciante, no conjunto dos que são distribuídos em cada rali, entre pilotos e equipas, e os prémios finais de temporada que darão direito a um programa oficial: € 140.000 serão distribuídos pelas seis jornadas (cerca de € 23.000 por rali); Há um prémio final para equipas, num voucher que poderá ascender a € 10.000 para a compra de um Rally4 ou Rally2 da Stellantis Motorsport; e um grande prémio final, para a dupla de pilotos que se sagrar campeã, que terá um programa de ralis em 2023, num Rally2, em Espanha ou Portugal, ou num Rally4 no Europeu de Ralis.

Paralelamente, em algumas provas da competição, irá haver um Peugeot e-208 100% elétrico como Carro de segurança, em apoio às respetivas organizações. Do calendário da competição em 2022 fazem parte seis eventos, os primeiros três em Portugal (em pisos terra) e de seguida três em Espanha (em troços de asfalto):

Calendário

11 e 12 março Rally Serras de Fafe e Felgueiras (1ª Etapa)** Terra/Portugal

29 e 30 abril Rali de Mortágua Terra/Portugal

19 a 21 maio Vodafone Rally de Portugal (1ª Etapa)** Terra/Portugal

17 e 18 junho Rally de Ourense Asfalto/Espanha

23 e 24 setembro Rally Villa de Llanes Asfalto/Espanha

20 a 23 outubro RACC Catalunya/Rally de España (1ª Etapa)** Asfalto/Espanha

Provisório; dependente de eventuais condicionantes que possam afetar ambos os países, decorrentes da pandemia de covid-19; ** Para efeitos de classificações e pontuações, apenas se consideram os resultados da 1ª Etapa.

NOTA: Mais informação em artigos anexos