Peugeot Rally Cup Ibérica ‘acompanha’ CPR 2RM no Rali de Portugal | AutoSport

A Peugeot Rally Cup Ibérica 2023 iniciar-se-á já no final do mês no Rali Terras d’Aboboreira (nos dias 28 e 29 de abril), jornada pontuável para o CPR e o primeiro dos dois eventos lusos do ERT, a que se seguirá o mundialista Vodafone Rali de Portugal (11 a 14 de maio), prova do WRC e do CPR. Este rali terá, este ano, a particularidade de integrar o plantel desta copa ibérica apenas no percurso do dia de sábado (dia 13 maio), o mesmo que é válido para o Campeonato de Portugal de Ralis de 2 Rodas Motrizes.

Calendário

28 e 29 de abril Rali Terras d’Aboboreira Terra Portugal

11 a 14 maio Vodafone Rally de Portugal Terra Portugal

17 e 18 junho Rally de Ourense Asfalto Espanha

3 a 5 de agosto Rali Vinho Madeira Asfalto Portugal

9 e 10 de setembro Rallye Blendio Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo Asfalto e Terra Espanha

20 a 23 outubro RACC Catalunya/Rally de España Terra Espanha