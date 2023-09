Peugeot Rally Cup Ibérica: abandono de Pedro Antunes, decisão adiada para a Catalunha | AutoSport

Sergi Pérez vence com alma e adia decisão do título da Peugeot Rally Cup Ibérica para a Catalunha

O catalão Sergi Pérez e a sua navegadora Lorena Romero garantiram uma indiscutível vitória no Rally Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo, quinta e penúltima prova da Peugeot Rally Cup Ibérica, jornada mista dividida entre troços em terra (ontem, sexta-feira) e asfalto (hoje, sábado).

Conseguiram, com isso, adiar a atribuição dos títulos que ainda perseguem para a derradeira jornada, o Rally RACC Catalunya-Costa Daurada, em finais de outubro.

Após este rali voltou a estar tudo em aberto para a decisão dos títulos de 2023 da Peugeot Rally Cup Ibérica 2023, nos rankings de Pilotos e Navegadores que se apresentam muito mais equilibrados.

Apesar do abandono registado, Pedro Antunes, ‘Campeão da copa de 2020’, e o seu navegador Vitor Hugo mantém-se líderes, com o mesmo acumulado de 94 pontos, mas viram aproximar-se perigosamente os seus agora únicos adversários ao ceptro de 2023: Sergi Pérez e a sua navegadora Lorena Romero somam 89,6 pontos, ou seja, estão a 4,4 pontos de distância.

Dado que, segundo o Regulamento Desportivo da copa, cada equipa pode aproveitar os cinco melhores resultados, do total de seis ralis, e Antunes e Pérez registam já um resultado nulo cada – o português abandonou aqui em Oviedo e o catalão fê-lo na primeira prova do ano – a partir daqui todos os pontos contam, pelo que vencer na Catalunha é a palavra de ordem!

Melhor e pior: da liderança ao abandono

À pontuação desta vitória absoluta, somaram os pontos do melhor tempo na PowerStage, num rali que contou com um fator de multiplicação, resultado de conjunto que lhes garantiu uma importante recuperação pontual face aos seus principais adversários, os portugueses Pedro Antunes / Vitor Hugo, que saíram em branco da jornada de Oviedo, ao abandonarem no primeiro dia.

De uma assentada, Pérez recuperou 33,6 pontos a Antunes, reduzindo para 4,4 pontos a diferença para o ainda líder da copa.

Ou seja, a decisão do título de 2023 da Peugeot Rally Cup Ibérica será uma espécie de “Portugal vs Espanha”, sem que qualquer dos pretendentes possa ter qualquer percalço, o que a acontecer significa a entrega, de bandeja, do cetro ao adversário.

Outro dos destaques deste inédito rali misto, corrido ao longo de 180,2 quilómetros e 15 Especiais desenhadas na região de Oviedo, foi o facto de ter havido nada menos do que cinco nomes diferentes a registar melhores tempos nos troços da pioneira copa monomarca corrida na Península Ibérica.

Os restantes ocupantes do pódio foram a dupla Alex Español / Esther Gutiérrez, segundos classificados, a 41,7 segundos dos vencedores, batendo por larga margem a dupla Santiago García / Nestor Casal, que acabou na terceira posição. Acrescente-se que, correndo em duas frentes, a dupla Español / Gutiérres garantiu, ainda, a vitória na competitiva Rally & You Asturias Cup, que engrossou o lote de Peugeot 208 Rally4 inscritos neste 60º Rally Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo.

Decisão do título adiada

Passou de 38 para apenas 4,4 pontos a vantagem de Pedro Antunes / Vitor Hugo, líderes da competição, para os seus adversários Sergi Pérez / Lorena Romero, isto quando falta apenas correr-se um rali da presente Temporada 6. A desistência da dupla lusa em Oviedo, somada à vitória indiscutível da equipa catalã – que fez o pleno de pontos (vitória + melhor tempo na PowerStage), aproveitando, assim e ao máximo, o fator de multiplicação aqui aplicado – faz com que os títulos de Pilotos, Navegadores e até de Equipas apenas se venham a decidir no Rally RACC Catalunya – Costa Daurada, prova que irá para a estrada entre os dias 20 e 21 de outubro.

Pérez fez o que lhe era pedido logo desde o início deste Rally Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo, quinta prova (de seis) da Peugeot Rally Cup Ibérica: atacar para tentar vencer!O arranque até foi tímido, pois perdeu mais de 15 segundos para Antunes logo no primeiro troço, o mais lesto nos seus 12,79 km cronometrados, para depois ver-se neutralizada a especial seguinte devido a um acidente noutra categoria. A coisa melhorou um pouco nos 10.64 km da ES3,onde o catalão apenas perdeu 1 segundo para o seu adversário.

A luta continuou com Antunes a vencer mais um troço e Pérez a recuperar tempo aqui e ali, numa muito expectável luta a dois que viria a terminar definitivamente na ES6, troço onde o português ficou pelo caminho devido a um furo no radiador de óleo da sua máquina. Peréz respirava fundo, mas não muito, pois os seus adversários mais diretos, nomeadamente o estónio Joosep Ralf Nõgene,estavam a menos de uma mão de segundos e ainda havia muito rali pela frente.

O reforço da liderança acontecia na ES7, onde o catalão garantiu a melhor marca, somando os pontos máximos da PowerStage, batendo as marcas registadas por Nõgenee pelo asturiano Alex ‘Sito’ Español, à altura os seus mais diretos oponentes.

A manhã evoluía animada e disputada, com múltiplos vencedores dos sete troços efetivamente disputados: Antunes ganhou três antes abandonar, tantos quantos Nögene, incluindo a Super Especial urbana ES8 Oviedo-Origen del Camino, ficando o restante melhor tempo para o futuro vencedor do rali.

À chegada a Oviedo, Sérgi Pérez / Lorena Romero lideravam com 8,2 segundos sobre Ralf Nõgene / AleksLesk, eles que, por sua vez, tinham uma margem de 19,3 segundos sobre Alex ‘Sito’ Español / Esther Gutiérrez. Atrás, a 9,9 segundos de um potencial pódio,estava a dupla Raúl Hernández / Borja Odriozola, presentes neste rali como prémio da conquista do título da Rally & You Canárias Cup2022.

Era, também, chegada a altura das muito experientes equipas de mecânicos entrarem em campo para a reconfiguração dos Peugeot 208 Rally4 das especificações de terra desta1ª Etapa para os melhores setups de asfalto, para que o pelotão da copa ibérica e, também da iniciativa Rally & You Asturias, pudesse enfrentar as 7 especiais em alcatrão que o aguardava no segundo dia deste 60º Rallye Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo.

Pérez e Espanõl dividiram triunfos

Registou-se o regresso de AlexandrSemenov / AlexseiIgnatov, dupla que, à partida do rali, também tinha aspirações ao título, ainda que muito ténues, pois só em condições muito extremas poderiam vir a sagrar-se ‘Campeões’ 2023 da copa ibérica. O abandono logo nos primeiros metros do rali acabou com esse sonho da dupla russa, permitindo-lhes apenas o regresso em “SuperRally”, não podendo, assim e segundo o Regulamento Desportivo da copa, somar mais qualquer ponto.

Nos lugares da frente não houve nada de significativamente novo ao longo dos 7 troços de asfalto de hoje (sábado). Sergi Pérez e Alex ‘Sito’ Español continuaram a dividir as vitórias nos troços, algo que o estónio Ralf Joosep Nõgene já não pôde repetir, ao abandonar na primeira especial do dia. O asturiano foi o melhor em quatro delas e o catalão registava as melhores marcas em três, tudo sob o olhar atento de Raúl Hernández, Luis Martinez e até de Semenov que secundavam os melhores tempos das duplas que discutiam a vitória no rali.

Sem mais surpresas ou percalços até final, Sérgi Pérez / Lorena Romero atingiam os objetivos a que se haviam proposto à partida, vencendo o rali e garantindo o melhor tempo na PowerStage, ainda aproveitando ao máximo a desistência do seu maior adversário ao título. Com isso adiaram para o seu rali, na Catalunha, a decisão pelos títulos de 2023 da Peugeot Rally Cup Ibérica.

Alex ‘Sito’ Español / Esther Gutiérrez terminaram em segundo, a pouco mais de 40 segundos do primeiro lugar. Mais longe,a mais de 5 minutos da vitória ficaram Santiago Garcia / Borja Rosada, os terceiros classificados.

Classificações

Peugeot Rally Cup Ibérica

1º Sérgi Pérez (1º Junior) / Lorena Romero, 2h10m09,1s

2º Alex ‘Sito’ Español (2º Júnior) / Esther Gutiérrez, a 41,7s

3º Santi Garcia (3º Júnior) / Nestor Casal, a 5m20,3s

4º Luís Martinez / Juan S Días, a 13m54,5s

5º AleksandrSemenov (4º Junior) / AlekseiIgnatov, a 1h22m14,6s

Abandonos: Pedro Antunes / Victor Hugo; Joosep Nögene (Junior) / AleksLesk; Raul Hernández (Júnior) / Borja Odriozola. Todos em Peugeot 208 Rally4