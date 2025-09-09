Peugeot Rally Cup Ibérica: a grande final decisiva nas Astúrias

A Peugeot Rally Cup Ibérica prepara-se para um desfecho emocionante, com três duplas em acesa disputa pelo título na última jornada. O Rali Blendio Princesa das Astúrias, agendado para 12 e 13 de setembro, será o palco desta decisão em solo espanhol, prometendo espetáculo e adrenalina até ao último metro.

A batalha final pelo título Ibérico

Após três rondas intensas em Portugal e Espanha, a competição culmina num cenário onde apenas uma dupla poderá erguer o troféu. Giovanni Fariña e Alejandro Rodríguez chegam a esta etapa na liderança, com 64 pontos, fruto das vitórias no Rali Rías Baixas e no Rali da Madeira. Contudo, a margem para os seus perseguidores é curta. Ricardo Sousa e Luís Marques, vencedores do Rali Terras de Aboboreira, ocupam o segundo lugar com 43 pontos, seguidos de perto por Miguel García e Osel Román, com 38 pontos. Henrique Moniz e Jorge Diniz, com 39 pontos, não estarão presentes nesta derradeira prova.

Com 28 pontos ainda em jogo — 25 por uma potencial vitória e 3 adicionais na Power Stage — e a regra do descarte do pior resultado anual, a contabilidade final da época torna-se ainda mais imprevisível. Fariña, com três pontuações válidas, terá de superar o seu resultado mais baixo, enquanto Sousa e García, com um rali nulo, veem os pontos somados nas Astúrias como cruciais para as suas aspirações ao pódio e ao título.

O cenário da decisão: Rali Blendio Princesa das Astúrias

Organizado pelo Real Automóvil Club de Asturias, o Rali Blendio Princesa das Astúrias é uma das provas mais emblemáticas do calendário ibérico. Com base em Oviedo, o rali contará com 10 classificativas, num total de 128,88 km cronometrados em asfalto, inseridos num percurso global de 586,75 km. Este cenário exigente e seletivo será o palco onde se coroará o novo Campeão Ibérico da Peugeot.

A prova assume ainda um caráter de jornada dupla, ao integrar a terceira etapa (de cinco) do Desafio Peugeot 2025, a competição espanhola que Giovanni Fariña e Alejandro Rodríguez também lideram, reforçando a importância desta ronda para ambos os campeonatos.

Retrospetiva de uma época eletrizante

A temporada de 2025 da Peugeot Rally Cup Ibérica tem sido um autêntico festival de competitividade e emoção, consolidando a oitava edição da competição como uma referência internacional e uma rampa de lançamento para jovens talentos ibéricos rumo aos ralis internacionais.

O arranque deu-se no Rali Terras de Aboboreira, onde Ricardo Sousa conquistou uma vitória renhida, resistindo à pressão após as desistências de Rafael Rêgo e Guilherme Meireles. A emoção continuou no Rali Rías Baixas, em Vigo, com Giovanni Fariña a impor a sua consistência, vencendo por escassos 3,7 segundos. O Rali da Madeira, por sua vez, foi palco de um drama intenso, com Álex Español a liderar grande parte da prova antes de um despiste perto da meta, abrindo caminho para a vitória de Fariña, que assim reforçou a sua liderança.

Os protagonistas e as contas finais

Na classificação de pilotos, Giovanni Fariña lidera com 64 pontos, seguido por Ricardo Sousa (43 pontos), Henrique Moniz (39 pontos) e Miguel García (38 pontos). Álex Español, com 30 pontos, está matematicamente afastado do título. Nas contas dos navegadores, Alejandro Rodríguez (64 pontos) está mais próximo do título, com Luís Marques (43 pontos) e Osel Román (38 pontos) a manterem as suas esperanças.

Esta última prova destaca-se ainda pela elevada adesão de estreantes na Peugeot Rally Cup Ibérica, com a maioria dos pilotos espanhóis a participar pela primeira vez. Portugal estará representado por duas equipas, juntando-se a formações francesa e uruguaia, nomes já habituais no troféu deste ano.

O Peugeot 208 Rally4: a Máquina de competição

O Peugeot 208 Rally4 é o outro grande protagonista destes troféus monomarca. Esta máquina de tração dianteira, com um motor turbo de 1.2 litros, caixa sequencial de cinco velocidades e um chassis equilibrado, garante prestações de topo em pisos de terra ou asfalto. A sua combinação de performance, fiabilidade e custo de utilização relativamente baixo, torna-o a ferramenta ideal para um troféu que aposta na formação e revelação de novos valores nos ralis nacionais e internacionais. O prémio final para a dupla campeã, um programa oficial de ralis em 2026, reforça a vocação do troféu como plataforma para o lançamento de carreiras.

Desafio Peugeot: uma competição paralela

O Rali Blendio Princesa das Astúrias é a terceira das cinco jornadas do Desafio Peugeot 2025. Javier Cañada sagrou-se vencedor do primeiro rali do ano, o Rali Sierra Morena, com Giovanni Fariña em segundo. No segundo rali, o Recalvi Rías Baixas, Fariña foi o vencedor, encabeçando um pódio que incluiu Álex Español e Miguel García.

Lista de Inscritos | Rali Blendio Princesa das Astúrias

4.ª (e última) prova da Peugeot Rally Cup Ibérica 2025

3.ª prova (de 5) do Desafio Peugeot 2025

A história do Rali Princesa das Astúrias remonta a 1962, tornando-o um dos ralis mais antigos e prestigiados de Espanha. Ao longo das décadas, a prova tem sido palco de momentos memoráveis e de grandes talentos do automobilismo, solidificando a sua reputação como um verdadeiro teste de perícia e resistência, ideal para coroar um campeão ibérico.