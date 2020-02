Peugeot Rally Cup Ibérica: 3 RALIS EM ESTREIA

À semelhança das duas temporadas anteriores, o calendário da Peugeot Rally Cup Ibérica 2020 contempla um total de seis provas, divididas entre ralis de terra e asfalto, realizando-se três em Portugal e três em Espanha.

Há três provas em estreia, com destaque para o Rali Vinho Madeira (em agosto), a reputada e exigente prova insular, que este ano é também pontuável para o Troféu Europeu de Ralis (ERT) e para o Troféu Ibérico de Ralis (IRT), para além do Rally ATK, na região espanhola de Leão & Castela (em junho), e do icónico Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande (em outubro). Regista-se, também, o regresso do Rally Princesa de Astúrias (setembro), prova que já pontuou para a copa em 2018.

Do lado das manutenções destacam-se os dois únicos ralis que sempre fizeram parte do calendário: o Vodafone Rally de Portugal, prova do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), e o RACC Catalunya/Rally de España, rali que em 2020, por questões de rotação de calendário do WRC, não pode ter esse estatuto mundialista, embora mantendo-se no alinhamento Peugeot Rally Cup Ibérica 2020. No caso da prova portuguesa volta a contemplar-se, para efeitos de classificação final da copa, apenas a 1ª Etapa, enquanto a jornada espanhola contará na sua totalidade para a copa, fruto da estrutura adaptada este ano ao Supercampeonato de Espanha de Ralis. A prova lusa abrirá, em maio, esta Temporada 3 e a espanhola ditará os nomes dos Campeões, em outubro.

“A génese da Peugeot Rally Cup Ibérica mantém-se, com seis ralis, três em Portugal e três em Espanha, divididos por pisos de terra e de asfalto, num conjunto que, à exceção das duas provas maiores de cada país, se renova ano após ano, mas sempre integrando alguns dos melhores ralis de ambos os lados da Península Ibérica”, explica José Pedro Fontes. “Mantemos, assim, o Vodafone Rally de Portugal, contemplando a sua etapa inicial, e o RACC Catalunya/Rally de España, mesmo tendo em conta que este ano não pontua para o WRC, o que nos permitirá fazê-lo na sua versão integral, mais curta. Por outro lado, vamos, pela primeira vez, até à Madeira e à prova do ATK Motorsport, a realizar a norte de Espanha, e recuperamos o Rally Princesa de Astúrias, que se correu há dois anos.”

Serão estes os seis palcos que irão decidir quem sucede a Daniel Berdomás, o Campeão do ano passado, e a Roberto Blach, o titulado em 2018, bem como nos demais troféus de suporte.

CALENDÁRIO DA PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2020

24 a 24 maio Vodafone Rally de Portugal (1ª Etapa) Terra Portugal

27 a 28 junho Rally ATK (nota: nome definitivo a atribuir) Terra Espanha

1 a 2 agosto Rali Vinho Madeira Asfalto Portugal

12 a 13 setembro Rally Princesa de Astúrias Asfalto Espanha

3 a 4 outubro Rallye Vidreiro Centro De Portugal

Marinha Grande Asfalto Portugal

24 a 25 outubro RACC Catalunya/Rally de España Asfalto Espanha