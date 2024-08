Peugeot Rally Cup Ibérica: 2º triunfo de Hugo Lopes

Na Peugeot Rally Cup Ibérica, as duplas Hugo Lopes / Valter Cardoso e Miguel Garcia Gutiérrez / Osel Román Ruiz destacaram-se nos primeiros dois dias de competição. Após um empate na PEC 1 (Super Especial Cidade do Funchal), Hugo Lopes venceu a PEC 2 (Campo de Golfe 1), mas Miguel Garcia Gutiérrez dominou as PEC seguintes da manhã (Palheiro Ferreiro 1 e Santana 1), terminando a secção da manhã com uma liderança de 3,4 segundos sobre Lopes.

Na secção da tarde, Lopes reagiu com vitórias na PEC 5 (Campo de Golfe 2) e PEC 6 (Palheiro Ferreiro 2). No entanto, Miguel Garcia Gutiérrez teve uma saída de pista na PEC 7 (Santana 2), que motivou a sua desistência.

Ao final do dia, Hugo Lopes liderava o rali com uma vantagem de 27,5 segundos sobre a dupla Unai De La Dehesa / Daniel Sosa, enquanto João Sousa / Filipe Fernandes eram terceiros, a 1 minuto e 45segundos do líder. Rafael Rêgo / Ana Gonçalves e Pedro Guilherme / Pedro Alves completavam o top 5, ambos a mais de dois minutos do líder.

O derradeiro dia de prova, sábado, começou com Hugo Lopes a ganhar vantagem em todas as especiais da manhã. O Peugeot 208 Rally4 #35 surgia invariavelmente no topo da tabela de tempos, com João Sousa, Guilherme Meireles e Rafael Rêgo sempre por perto. Mas, a cada especial, as distâncias para o líder iam aumentando e Lopes terminou a secção da manhã com 57,4 segundos de vantagem para Unai De La Dehesa. João Sousa era terceiro com Rafael Rêgo em quarto a 28 segundos. Rêgo tentava o pódio, mas, ao mesmo tempo, tinha de se defender de Guilherme Meireles, que estava apenas a 11 segundos. A dupla Pedro Silva / Roberto Santos, a 25 segundos de Meireles, ainda sonhava com um lugar no top 5 final.

No entanto, uma tarde muito forte de Unai De La Dehesa, aliada a um ritmo mais conservador de Hugo Lopes, permitiu que o piloto espanhol vencesse as três primeiras especiais da tarde. A distância para Hugo Lopes reduziu-se, mas não ao ponto de colocar em causa a vitória do piloto luso. Na entrada para a última especial do rali, Rosário 2, que contava como Power Stage, Lopes tinha 53 segundos de vantagem para Unai De La Dehesa, tendo a vitória praticamente garantida. Restava-lhe tentar amealhar o máximo de pontos na Power Sage. Mas a boa sequência de Unai De La Dehesa manteve-se, vencendo a última especial do rali, e obtendo a pontuação máxima na Power Stage. Hugo Lopes foi o segundo e Pedro Pereira o terceiro mais rápido no último troço deste Rali.

No somatório final dos tempos. Hugo Lopes venceu com 50,7 segundos de avanço para Unai De La Dehesa.

João Sousa completou o pódio final ( a mais de dois minutos) seguindo-se Rafael Rêgo e Guilherme Meireles, que encerraram as contas do top 5. Hugo Lopes está assim muito perto do título na competição ibérica, depois de uma excelente jornada na penúltima prova da temporada.

Classificação Geral (Provisória)

Rali Vinho Madeira

3ª Prova (De 4) Da Peugeot Rally Cup Ibérica 2024

1º Hugo Lopes / Valter Cardoso 2 h 09 min 39.3 seg.

2º Unai De La Dehesa / Daniel Sosa +50,7 seg.

3º João Sousa / Filipe Fernandes +2 min 32,4 seg.

4º Rafael Rêgo / Ana Gonçalves +3 min 01,1 seg.

5º Guilherme Meireles / Pedro Alves +3 min 29,9 seg.