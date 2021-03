Peugeot Rally Cup Ibérica 2021 totalmente delineada

Já são conhecidos os detalhes da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021. Para esta temporada 4, está previsto um aliciante Prémio Final: um programa oficial, em Portugal ou Espanha, aos comandos de um carro da nova categoria ‘Rally 2’.

Do calendário da Peugeot Rally Cup Ibérica 2021 fazem parte seis eventos, três em Portugal (em terra) e três em Espanha (asfalto), com a particularidade de voltar a incluir duas jornadas pontuáveis para o Mundial de Ralis e mais uma do Europeu da especialidade.

No terreno com a logística da Sports & You, a Peugeot Rally Cup Ibérica 2021 iniciar-se-á, assim, no final de abril, no Rali Terras d’Aboboreira, seguindo-se o Vodafone Rali de Portugal (WRC) em maio e o Rally de Ourense, em julho. Após o interregno de Verão, a copa regressa às estradas em setembro para duas provas, o Rally Princesa de Astúrias e o Rally Serras de Fafe e Felgueiras, terminando-se a época no Rally RACC Catalunya – Rally de España. No final destes seis eventos discutidos ao volante dos competitivos Peugeot 208 Rally4 conhecer-se-ão os sucessores de Pedro Antunes / Pedro Alves, os Campeões de 2020.

A Peugeot Rally Cup Ibérica 2021 volta a apostar num volume significativo de prémios, com distribuição feita por prova, e que ascendem a um valor total de 120 mil euros.

O destaque vai para o Prémio Final a atribuir ao Campeão de Pilotos, que se traduzirá num programa oficial para 2022, num modelo da categoria Rally 2, viatura de competição que também terá o selo da Stellantis Motorsport.

O carro será, naturalmente, o Peugeot 208 Rally 4, carro que conta com um motor 1.2 PureTech de 3 cilindros turbo comprimido, com 208 cv, que custa 66.000 euros antes de impostos.

Calendário

30 abril a 1 maio Rali Terras d’Aboboreira Terra Portugal

20 a 23 maio Vodafone Rally de Portugal (1ª Etapa) Terra Portugal

16 a 17 julho Rally de Ourense Asfalto Espanha

10 a 11 setembro Rally Blendio Princesa de Astúrias Asfalto Espanha

24 e 25 setembro RallySerras de Fafe e Felgueiras (1ª Etapa) Terra Portugal

15 e 16 outubro RACC Catalunya/Rally de España (1ª Etapa) Asfalto Espanha

* Nota: dependente das eventuais condicionantes inerentes aos “Estados de Emergência” que possam vir a ser implementados em ambos os países, decorrentes da evolução da pandemia