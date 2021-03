Peugeot Rally Cup Ibérica 2021, prémio final igual: correr de Rally2

Pedro Antunes via este ano correr com um Citroën C3 Rally2, prémio que ganhou depois de vencer a Peugeot Rally Cup Ibérica 2020, competição que este ano volta a contar com fortes trunfos: “Depois de a dupla portuguesa Pedro Antunes/Pedro Alves ter conquistado esse mesmo prémio na temporada de 2020, a Peugeot Rally Cup Ibérica irá oferecer aos seus sucessores um programa oficial em tudo semelhante, a implementar em Portugal ou em Espanha”, explica José Pedro Fontes, responsável da Sports & You. “Volto a destacar o reconhecimento desta iniciativa de ralis ibérica, reforçando a mensagem junto dos nossos clientes da Competição Cliente, de que temos uma estratégia sustentada e bem definida para os ajudarmos a alcançar o patamar de topo da modalidade. O processo inicia-se com o 208 Rally 4 da copa, integrado na categoria ‘Rally 4’, seguindo-se o prémio com um modelo da categoria ‘Rally 2’, que poderá levar a uma potencial ascensão à categoria máxima dos ralis, o futuro grupo ‘Rally 1’”.

“Em termos de participantes, considerando o volume de viaturas já entregues, quer no ano passado, quer nesta época de defeso, contamos com listas de participantes bastante robustas. Quanto a nomes, teremos que aguardar pela definição da lista de inscritos para a primeira prova da época, o Rali Terras d’Aboboreira”, acrescentou.