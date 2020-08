Peugeot Rally Cup Ibérica 2020 arranca com 16 ‘leões’

Está tudo a postos para o arranque da terceira temporada da Peugeot Rally Cup Ibérica , iniciativa que as filiais Peugeot de Portugal e de Espanha, e a Sports & You levam a cabo desde 2018 e que que este ano fica marcada pela estreia do novo Peugeot 208 Rally 4, a mais recente criação da Peugeot Sport para a modalidade dos ralis.

O palco do regresso dos “jovens leões” à atividade em 2020 será o novel Rali Alto Tâmega, organizado pelo Clube Aventura do Minho e que se realiza nos dias 29 e 30 e agosto.



Uma adesão significativa de equipas é a tónica neste ano de ralis “diferente”. Muitas foram as formações que há muito confirmaram o seu interesse em marcar presença na Peugeot Rally Cup Ibérica , facto que demonstra bem o sucesso desta fórmula que é também uma plataforma de lançamento de carreiras nos ralis. Inscritas na Peugeot Rally Cup Ibérica estão neste momento 16 formações, sendo ainda expectável que este número aumente nas próximas provas com a entrega dos Peugeot 208 Rally 4 vendidos.

Dos pilotos com presença confirmada na temporada de 2020 destacam-se nomes como o de Pedro Antunes (navegado por Pedro Alves), ele que é um dos “totalistas” em presenças na Peugeot Rally Cup Ibérica , Roberto Blach – campeão da primeira edição – que fará equipa com Adrian Varela, Josep Bassas – Campeão Espanhol da categoria R2 -, que tem comoco-piloto Axel Coronado, Sergi Francoli/Maria Salvo e da jovem promessa portuguesa Pedro Almeida navegado por Hugo Magalhães.

Deste lote de 16 pilotos inscritos, existem sete potenciais candidatos ao título Junior (até 26 anos), prova adicional da capacidade de mobilização de jovens valores por parte da Peugeot Rally Cup Ibérica , que, sem dúvida alguma, promete animar grandemente cada uma das quatro provas do calendário.

Relativamente a esta primeira ronda da temporada, o estreante Rali Alto Tâmega, tem como base a cidade de Chaves e conta com seis especiais de classificação divididas por duas etapas, a disputar nos dias 29 e 30 de agosto. No sábado, 29, terão lugar as especiais Alto Tâmega e Chaves, estando reservada para domingo uma dupla passagem por Chaves Boticas e Chaves. O final do evento está marcado para o meio da tarde de domingo, no coração da cidade de Chaves Parque Nadir Afonso.

INSCRITOS

1 GC MOTORSPORT Sergio Fuentes Matias Alain Peña

2 Club DeportivoCheetah Oscar Palomo Javier Martinez

3 DelbinMotorsport Delbingarcia JoseVieitez

4 PT Racing Pedro Antunes Pedro Alves

5 Mavisa Sport Josep Bassas Axel Coronado

6 Raceseven Domingo Estrada Cristina Iglesias

7 AlvemacoRentacar AlejandroCachon Alejandro Lopez

8 Mavisa Sport SergiFrancoli Maria Salvo

9 PT Racing Pedro Almeida Hugo Magalhães

10 AR VIDAL Luis Delgado André Carvalho

11 TRS Roberto blach Adrian Varela

12 RF Competições Ernesto Cunha Valter Cardoso

13 PT Racing Ruben Rodrigues Estevão Rodrigues

14 Paulo Caldeira Ana Gonçalves

15 Álvaro Muñiz Javier Martinez

16 David Nafria Pedro Requena

CALENDÁRIO

28 a 30 agosto Rali do Alto Tâmega Asfalto Portugal

10 a 12 setembro Rally Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo Asfalto Espanha

9 a 10 outubro Rallye Vidreiro Centro De Portugal

Marinha Grande Asfalto Portugal

24 a 25 outubro RACC Catalunya/Rally de España Asfalto Espanha