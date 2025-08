Peugeot Rally Cup: Giovanni Fariña vence e reforça liderança

A ilha da Madeira foi novamente palco de uma emocionante ronda da Peugeot Rally Cup Ibérica e da Peugeot Raly Cup Portugal, com os Peugeot 208 Rally4 a enfrentarem troços técnicos e cheios de imprevisibilidade.

Álex Español / Borja Odriozola começaram de forma dominante, liderando desde sexta-feira após vencer as três primeiras especiais e construindo uma vantagem sólida. No entanto, no sábado decisivo, um erro na PEC12 levou à sua desistência, depois de liderar grande parte do rali.

Com a saída de Español, Giovanni Fariña / Alejandro Rodríguez assumiram a liderança e não mais a largaram. Venceram a prova com consistência e inteligência, reforçando a sua liderança nos troféus ibérico e português da Peugeot.

Miguel García / Osel Roman foram os segundos classificados e continua a subir na classificação geral da temporada, enquanto Ricardo Sousa / Luís Marques fecharam o pódio. A dupla portuguesa reforçou assim a sua liderança no troféu nacional.

Guilherme Meireles / Pedro Alves, que começaram forte ao vencer a Super Especial do Funchal, terminou em quarto lugar, seguido por Rafael Rego / Ana Gonçalves e Henrique Moniz / Jorge Diniz. Iago Gabeiras / Ian Quintana, que chegaram a ser segundos antes de sair de estrada no sábado, ainda recuperaram até ao sétimo lugar. Gil Antunes / Alexandre Ramo foram oitavos, com Sandro Teixeira / João Neves e Sérgio Dias / Bruno Abreu a completarem o top 10.

O próximo desafio da Peugeot Rally Cup Ibérica será o Rally Blendio Princesa de Asturias, a 13 e 14 de setembro. A Peugeot Rally Cup Portugal regressa à competição no Rali da Água Transiberico Eurocidade Chaves-Verín, nos dias 19 e 20 de setembro.