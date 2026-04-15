Peugeot Rally Cup de regresso, com 19 inscritos
O Rali Terras d’Aboboreira, recebe a 17 e 18 de abril a primeira jornada da Peugeot Rally Cup Portugal 2026e da Peugeot Rally Cup Ibérica 2026. Organizada pelo Clube Automóvel de Amarante, a prova decorre no triângulo Amarante, Baião e Marco de Canaveses, nas serranias do norte de Portugal, e conta com 125,29 km cronometrados distribuídos por 8 Especiais, num percurso total de 390,18 km.
A Peugeot Portugal e a Sports&You voltam a unir forças nesta dupla iniciativa promocional, integrada no calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) 2026, complementar ao Desafío PEUGEOT, cuja temporada já arrancou em Alicante. A Peugeot Rally Cup Ibérica 2026 entra na sua nona edição, com quatro provas, enquanto a copa portuguesa entra na sua terceira temporada e se compõe de cinco ralis, dois deles enquadrados no troféu ibérico.
São 19 equipas a alinhar no rali, reunindo pilotos de Portugal, Espanha e Nova Zelândia, entre estreantes e regressados. No lote de participantes, destacam-se pela experiência o espanhol Iago Gabeiras (Vice-Campeão da copa portuguesa em 2025), que regressa determinado ao título, e os portugueses Joni Gonçalves, Hélder Miranda e Danny Carreira. Do lado espanhol, Miguel García (Vice-Campeão Ibérico 2025 e já vencedor da primeira prova do Desafío PEUGEOT 2026 em La Nucía), Javier Cañada (4.º no troféu ibérico de 2025) e Pablo Fernández também integram o pelotão, tal como Miquel Socias e Francisco Puertas, focados nos pontos ibéricos. O neozelandês Bryn Jones regressa para mostrar o que aprendeu nos ralis do Pacífico.
Entre os rookies, o destaque vai para o açoreano Pedro Câmara, campeão do troféu FPAK Júnior de Ralis com um 208 Rally6, e para o seu conterrâneo Gonçalo Rego. Completam o grupo de estreantes Emanuel Figueiredo, João Rodrigues, Abel González (apenas 16 anos), Pedro Gastão, Javier Sosa, Afonso Santos e Nuno Coelho, também oriundo da iniciativa FPAK para jovens pilotos.
|Nº
|Piloto
|Navegador
|Equipa
|28
|Miguel García
|Carla Salvat
|Angel Roble Competición
|29
|Hélder Miranda
|Mariana Machado
|Fernando Costa Motorsport
|30
|Iago Gabeiras
|Ian Quintana
|Vision Motorsport
|31
|Joni Gonçalves
|Vítor Oliveira
|Fernando Costa Motorsport
|32
|Pablo Fernandez
|Lucia Otero
|—
|33
|Emanuel Figueiredo
|Ricardo Pinto
|Domingos Sport
|34
|Javier Cañada
|Aday Ortiz
|One Racing
|35
|Danny Carreira
|Marco Vilas Boas
|Wintech Competição
|37
|Miquel Socias
|Andrea Fidalgo
|Puzzle Motors
|38
|Pedro Câmara
|João Câmara
|The Racing Factory
|39
|Francisco Puertas
|Sérgio Fernandez
|One Racing
|40
|João Rodrigues
|Bruno Carvalho
|Domingos Sport
|41
|Abel González
|Gabino Martinez
|—
|42
|Nuno Coelho
|Ricardo Cunha
|PT Racing
|43
|Gonçalo Rêgo
|Pedro Castro
|Beefast
|44
|Bryn Jones
|Max Freeman
|PT Racing
|45
|Pedro Gastão
|Marco Macedo
|Beefast
|46
|Javier Sosa
|Javier Fragiel
|One Racing
|47
|Afonso Santos
|Alexandre Rodrigues
|PT Racing
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI