Peugeot Rally Cup de regresso, com 19 inscritos

O Rali Terras d’Aboboreira, recebe a 17 e 18 de abril a primeira jornada da Peugeot Rally Cup Portugal 2026e da Peugeot Rally Cup Ibérica 2026. Organizada pelo Clube Automóvel de Amarante, a prova decorre no triângulo Amarante, Baião e Marco de Canaveses, nas serranias do norte de Portugal, e conta com 125,29 km cronometrados distribuídos por 8 Especiais, num percurso total de 390,18 km.

A Peugeot Portugal e a Sports&You voltam a unir forças nesta dupla iniciativa promocional, integrada no calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) 2026, complementar ao Desafío PEUGEOT, cuja temporada já arrancou em Alicante. A Peugeot Rally Cup Ibérica 2026 entra na sua nona edição, com quatro provas, enquanto a copa portuguesa entra na sua terceira temporada e se compõe de cinco ralis, dois deles enquadrados no troféu ibérico.

São 19 equipas a alinhar no rali, reunindo pilotos de Portugal, Espanha e Nova Zelândia, entre estreantes e regressados. No lote de participantes, destacam-se pela experiência o espanhol Iago Gabeiras (Vice-Campeão da copa portuguesa em 2025), que regressa determinado ao título, e os portugueses Joni Gonçalves, Hélder Miranda e Danny Carreira. Do lado espanhol, Miguel García (Vice-Campeão Ibérico 2025 e já vencedor da primeira prova do Desafío PEUGEOT 2026 em La Nucía), Javier Cañada (4.º no troféu ibérico de 2025) e Pablo Fernández também integram o pelotão, tal como Miquel Socias e Francisco Puertas, focados nos pontos ibéricos. O neozelandês Bryn Jones regressa para mostrar o que aprendeu nos ralis do Pacífico.

Entre os rookies, o destaque vai para o açoreano Pedro Câmara, campeão do troféu FPAK Júnior de Ralis com um 208 Rally6, e para o seu conterrâneo Gonçalo Rego. Completam o grupo de estreantes Emanuel Figueiredo, João Rodrigues, Abel González (apenas 16 anos), Pedro Gastão, Javier Sosa, Afonso Santos e Nuno Coelho, também oriundo da iniciativa FPAK para jovens pilotos.