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Peugeot Rally Cup de regresso, com 19 inscritos

Por a 15 Abril 2026 10:00

O Rali Terras d’Aboboreira, recebe a 17 e 18 de abril a primeira jornada da Peugeot Rally Cup Portugal 2026e da Peugeot Rally Cup Ibérica 2026. Organizada pelo Clube Automóvel de Amarante, a prova decorre no triângulo Amarante, Baião e Marco de Canaveses, nas serranias do norte de Portugal, e conta com 125,29 km cronometrados distribuídos por 8 Especiais, num percurso total de 390,18 km.

A Peugeot Portugal e a Sports&You voltam a unir forças nesta dupla iniciativa promocional, integrada no calendário do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) 2026, complementar ao Desafío PEUGEOT, cuja temporada já arrancou em Alicante. A Peugeot Rally Cup Ibérica 2026 entra na sua nona edição, com quatro provas, enquanto a copa portuguesa entra na sua terceira temporada e se compõe de cinco ralis, dois deles enquadrados no troféu ibérico.

São 19 equipas a alinhar no rali, reunindo pilotos de Portugal, Espanha e Nova Zelândia, entre estreantes e regressados. No lote de participantes, destacam-se pela experiência o espanhol Iago Gabeiras (Vice-Campeão da copa portuguesa em 2025), que regressa determinado ao título, e os portugueses Joni Gonçalves, Hélder Miranda e Danny Carreira. Do lado espanhol, Miguel García (Vice-Campeão Ibérico 2025 e já vencedor da primeira prova do Desafío PEUGEOT 2026 em La Nucía), Javier Cañada (4.º no troféu ibérico de 2025) e Pablo Fernández também integram o pelotão, tal como Miquel Socias e Francisco Puertas, focados nos pontos ibéricos. O neozelandês Bryn Jones regressa para mostrar o que aprendeu nos ralis do Pacífico.

Entre os rookies, o destaque vai para o açoreano Pedro Câmara, campeão do troféu FPAK Júnior de Ralis com um 208 Rally6, e para o seu conterrâneo Gonçalo Rego. Completam o grupo de estreantes Emanuel Figueiredo, João Rodrigues, Abel González (apenas 16 anos), Pedro Gastão, Javier Sosa, Afonso Santos e Nuno Coelho, também oriundo da iniciativa FPAK para jovens pilotos.

Piloto Navegador Equipa
28 Miguel García Carla Salvat Angel Roble Competición
29 Hélder Miranda Mariana Machado Fernando Costa Motorsport
30 Iago Gabeiras Ian Quintana Vision Motorsport
31 Joni Gonçalves Vítor Oliveira Fernando Costa Motorsport
32 Pablo Fernandez Lucia Otero
33 Emanuel Figueiredo Ricardo Pinto Domingos Sport
34 Javier Cañada Aday Ortiz One Racing
35 Danny Carreira Marco Vilas Boas Wintech Competição
37 Miquel Socias Andrea Fidalgo Puzzle Motors
38 Pedro Câmara João Câmara The Racing Factory
39 Francisco Puertas Sérgio Fernandez One Racing
40 João Rodrigues Bruno Carvalho Domingos Sport
41 Abel González Gabino Martinez
42 Nuno Coelho Ricardo Cunha PT Racing
43 Gonçalo Rêgo Pedro Castro Beefast
44 Bryn Jones Max Freeman PT Racing
45 Pedro Gastão Marco Macedo Beefast
46 Javier Sosa Javier Fragiel One Racing
47 Afonso Santos Alexandre Rodrigues PT Racing

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