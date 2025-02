Peugeot Rally Cup: A história de sucesso continua em 2025

A Peugeot Rally Cup Ibérica entra na sua oitava temporada em 2025, consolidando-se como um trampolim para jovens talentos no automobilismo de rali em Portugal e Espanha. A competição monomarca, organizada pela Peugeot Portugal, Peugeot Espanha e Sports & You, tem sido um sucesso desde 2018, proporcionando uma plataforma para pilotos progredirem dos Rally4 para os Rally2.

Além da série ibérica, foram criadas em 2024 duas competições nacionais de igual sucesso: a Peugeot Rally Cup Portugal e o Desafío Peugeot em Espanha, que continuarão em 2025. Estas provas permitem aos jovens pilotos maior visibilidade junto do público e patrocinadores locais e internacionais.

2024 contou com 34 pilotos a competir em 10 eventos (cinco em cada país), percorrendo mais de 1000 km de especiais, a competição tem tido um grande impacto mediático, alcançando mais de 9 milhões de pessoas nas redes sociais, com 1,8 milhões de interações e 2 milhões de impressões.

O sucesso dos troféus baseia-se no Peugeot 208 Rally4, um carro fiável e competitivo, equipado com um motor EB2 Turbo de 3 cilindros e 208 CV, pesando 1.250 kg com piloto e copiloto.

PEUGEOT RALLY CUP PORTUGAL 2025: Rally de Lisboa como grande novidade

A PEUGEOT RALLY CUP PORTUGAL reforça o compromisso da Peugeot com os ralis nacionais, seguindo o legado do Troféu Peugeot 206 (2003-2006) e das vitórias de pilotos como Adruzilo Lopes, Miguel Campos e Bruno Magalhães.

Em 2025, a estrutura do troféu mantém-se, com cinco provas:

Data Evento Região Piso 1 28-29 março Rali Casinos do Algarve Algarve Terra 2 02-03 maio Rali Terras d’Aboboreira Amarante Terra 3 31 julho-02 agosto Rali Vinho Madeira Madeira Asfalto 4 19-20 setembro Rali da Água Transibérico Chaves – Verín Chaves / Verín Asfalto 5 31 out. – 1 novembro Rally de Lisboa Lisboa Asfalto

A grande novidade é a estreia no troféu do Rally de Lisboa, como palco da final. Em jogo estarão, no total, 75 mil euros. São 15 mil euros em cada um dos cinco ralis, divididos entre os cinco primeiros classificados: 5 mil euros para os vencedores; 4 mil para os segundos classificados; 3 mil para os terceiros; 2 mil para os quartos e mil euros para os quintos. Note-se que 50% dos prémios assumem a forma de vouchers para produtos oficiais Stellantis Motorsport.

O vencedor da PEUGEOT RALLY CUP PORTUGAL 2025 garante a participação num rali em 2026 com um carro Rally2 da Stellantis, proporcionando uma grande oportunidade para a progressão na carreira.

PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA

A competição entra na sua oitava temporada como uma referência internacional e a principal porta de entrada para jovens pilotos ibéricos no mundo dos ralis. O troféu revelou talentos como Diego Ruiloba, Alejandro Cachón e Pedro Antunes, proporcionando-lhes projeção no desporto motorizado.

Em 2024, Unai de la Dehesa e Daniel Sosa venceram a competição, garantindo a oportunidade de competir em 2025 numa competição internacional, podendo escolher entre o FIA ERC ao volante de um 208 Rally4 da PEUGEOT Sport ou um programa nacional em Portugal, ou Espanha com um Rally2 da Stellantis Motorsport.

A temporada de 2025 mantém a estrutura equilibrada entre Portugal e Espanha, alternando entre terra e asfalto.

Data Evento Região Piso 1 02-03 maio Rali Terras D’Aboboreira Amarante (PT) Terra 2 12-13 julho Rallye Recalvi Rías Baixas Vigo (ES) Asfalto 3 31 julho-02 agosto Rali Vinho da Madeira Madeira (PT) Asfalto 4 13-14 setembro Rally Blendio Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo Oviedo (ES) Terra

O vencedor da edição de 2025 garantirá um programa oficial em 2026 em Portugal ou Espanha, reforçando o compromisso da Peugeot em apoiar jovens talentos e proporcionar-lhes um caminho para as grandes competições nacionais e internacionais.

Desafío Peugeot

Para o Desafío Peugeot, que acontece em Espanha o segundo ano da competição, mantém a estrutura e os prémios iguais aos da PEUGEOT RALLY CUP PORTUGAL, totalizando 75.000 euros, com 15.000 euros distribuídos por prova. O vencedor terá a oportunidade de participar num rali com um Rally2 da Stellantis Motorsport.

O calendário inclui cinco provas: