Peugeot Rally Cup: 21 inscritos no troféu nacional e ibérico no Rali Terras D’Aboboreira

Nas duplas portuguesas, regista-se a entrada de novos navegadores para alguns pilotos, como André Bastos, que acompanhará Hélder Miranda, e Paulo Lopes, que se junta a Rafael Antunes. As 21 equipas estão igualmente inscritas no Campeonato de Portugal de Ralis – 2 Rodas Motrizes, onde o PEUGEOT 208 Rally4 tem mostrado grande competitividade. O Rali Terras D’Aboboreira terá também estatuto internacional, ao contar para o FIA European Rally Trophy (ERT) e para o FIA Junior ERT.

Ricardo Sousa e Luís Marques iniciam esta prova como líderes da classificação geral da PEUGEOT RALLY CUP PORTUGAL, seguidos de Iago Gabeiras / Ian Quintana e de Guilherme Meireles / Pedro Alves, com Rafael Rêgo / Ana Gonçalves também em evidência pelo desempenho no Algarve. Javier Cañada / Aday Ortiz chegam motivados pela vitória em Espanha, tal como Giovanni Fariña / Alejandro Rodriguez, que ambicionam alcançar o topo da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA.

O pelotão é composto por pilotos experientes e jovens promessas, todos a bordo dos PEUGEOT 208 Rally4. Em destaque nas lutas que recomeçam após o Rallye Casinos do Algarve estão as duplas Guilherme Meireles / Pedro Alves, Rafael Rêgo / Ana Gonçalves e Ricardo Sousa / Luís Marques, vencedores da primeira prova da temporada. De Espanha, chegam Javier Cañada / Aday Ortiz, vencedores do Rallye Sierra Morena, Giovani Fariña / Alejandro Rodriguez e Iago Gabeiras / Ian Quintana, que apostam este ano na competição portuguesa. A dupla francesa Baptiste Panissié / Theo Pallu faz a sua estreia internacional neste rali.

O Rali Terras D’Aboboreira – Amarante / Baião / Marco de Canaveses será a segunda prova da PEUGEOT RALLY CUP PORTUGAL 2025 e também o arranque da PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA 2025, iniciando a sétima temporada do troféu que percorre classificativas em Portugal e Espanha. Nesta edição estarão presentes 21 equipas, compostas por 14 duplas portuguesas, seis espanholas e uma francesa, o que reforça o caráter internacional da competição. A prova contará com 10 Especiais e 114,39 quilómetros cronometrados em pisos de terra.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros