Peugeot 208 Rally4 com 100 unidades entregues

Com apenas um ano decorrido desde o início da sua comercialização, o 100º exemplar do Peugeot 208 Rally4 vai ser entregue esta semana no Peru. Em apenas um ano, a Peugeot Sport já celebrou títulos de Campeão de França de Ralis de Terra e Campeão de Itália na categoria de duas rodas motrizes (2WD). Este ano irão realizar-se nada menos do que sete Troféus, divididos entre a Europa e a América Latina.

Desenvolvido ao longo da temporada de 2019, o Peugeot 208 Rally4 esteve à partida de mais de 250 ralis, em 18 países diferentes. Embora o ano de 2020 se tenha visto delapidado em quase seis meses, a Peugeot Sport conseguiu, manter um ritmo de entregas sustentado, alcançando a impressionante fasquia de 100 Peugeot 208 Rally4 aptos a enfrentar os troços.

A unidade mais recente está de partida para o Peru, para ser entregue esta semana à Castro Yangali Team, uma das equipas inscritas na nova Peugeot 208 Rally Cup Peru.

Depois de em 2020 se terem corrido a 208 Rally Cup de França e a Peugeot Rally Cup Ibérica, com ralis em Portugal e Espanha, já com esta nova arma, é a vez da Itália, Hungria, República Checa e Peru levarem para a estrada uma 208 Rally Cup, permitindo que diferentes pilotos,detentores de unidades 208 Rally4, participem num troféu monomarca.

Por seu turno, a Bélgica e o Luxemburgo lançam-se numa copa mista, a disputar em conjunto por unidades Peugeot 208 Rally4 e Opel Corsa Rally4, duas viaturas desenvolvidas pela Stellantis Motorsport, para um calendário de cinco ralis.

Para François Wales, Diretor da Peugeot Sport: “Em menos de um ano, o Peugeot 208 Rally4 já se estabeleceu como o carro a superar nas duas rodas motrizes. Apesar do cancelamento de muitos eventos um pouco por todo o mundo, os pilotos do Peugeot 208 Rally4 destacaram-se em vinte países, alcançando inúmeras vitórias e títulos na categoria de duas rodas motrizes. Estamos ansiosos por vê-lo evoluir em novos terrenos, decorrente do lançamento de novas Copas na Europa e por todo o mundo. A sua performance, fiabilidade e preço são algumas das inegáveis vantagens que seduziram os clientes da Peugeot Sport, pelo que aproveito para lhes agradecer a confiança depositada. Continuamos todos mobilizados para acompanhar os nossos pilotos através dos diversos serviços da Peugeot Sport e da RacingShop, indo, assim, ao encontro das suas expectativas.”