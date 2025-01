Peugeot 208 Racing é o novo carro do FPAK Júnior Team

Depois dos míticos GTI (que vai regressar) e Rallye agora o 208 Racing, carro que tem um motor a gasolina de 1,2 litros e três cilindros turbo da Stellantis, debitando 145 cv. Pesa apenas 1.050 kg, tração dianteira, e caixa manual de seis velocidades. O motor funciona com combustível que reduz as emissões de CO2 em cerca de 30%. Os pneus são o Michelin Pilot Sport PS5. O 208 Racing custa 38.900 euros sem impostos, e o começo das entregas estão previstas para arrancar em fevereiro.

Após três anos com o KIA Picanto o FPAK Júnior Team vai ter um novo carro, o Peugeot 208 Racing, um carro que fica abaixo dos Rally5, sendo uma rampa de acesso mais económica de acesso aos ralis. É um carro cuja abordagem foi reduzir ao mínimo os custos, mas nada facilitando na abordagem à segurança, pois cumpre as normas da FIA para um veículo de entrada de gama. O Peugeot 208 Racing é mais um carro de ralis que se junta à gama de produtos Stellantis Motorsport. Segundo François Gales, Diretor de Motorsport Clientes da Stellantis Motorsport: “Integrámos uma abordagem global nos nossos métodos, incluindo critérios de conceção ecológica e de desempenho ambiental na escolha de materiais e peças. O Peugeot 208 Racing é um produto que não faz concessões em termos de segurança e de desempenho, mantendo-se acessível. Trata-se de um produto polivalente, adaptado aos ralis, cuja utilização será possível.” O projeto, revelado na Gala da FPAK, será apresentado oficialmente em breve.

