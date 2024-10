Petter Solberg vence no Defender Rally Challenge: “o carro de ralis mais luxuoso que já pilotei!”

O lendário Petter Solberg, campeão mundial de ralis em 2003, mostrou que ainda é capaz de surpreender ao vencer na sua estreia no Defender Rally Challenge na Irlanda. Pilotando um Land Rover 90, o norueguês deixou todos para trás no Clare Forestry Rally, superando a concorrência na categoria por mais de um minuto — e isso apesar de ter testado o carro da Castrol Edge por apenas alguns quilómetros antes do evento!

“Eu realmente não sabia o que esperar desse carro ou do campeonato”, confessou Solberg com um sorriso. “Mas foi muito divertido! O carro era agradável de conduzir, bastante interessante. Quem me conhece sabe que eu preferiria ter feito mais testes antes de uma prova, mas assim que começámos, senti-me confortável.”

Mesmo enfrentando um pequeno drama logo no início — um furo na primeira especial e apenas um sobressalente disponível — o experiente piloto jogou com cautela para evitar abandonar a prova logo cedo. “No segundo troço fui mais devagar. Não queria correr o risco de ficar sem pneus antes do fim! Depois, conseguimos mais dois sobressalentes, e aí pude acelerar à vontade.”

Apesar das condições desafiantes, com chuva e piso escorregadio, Solberg navegou pelas especiais irlandesas com mestria, encantado com o que encontrou no Defender Rally Challenge. “Os troços foram bastante desafiantes, mas adorei a experiência. E foi incrível competir com tantos bons pilotos e co-pilotos. O entusiasmo, a paixão e o prazer que vimos hoje são a verdadeira essência dos ralis.

O Defender Rally Challenge capta perfeitamente o melhor que o desporto tem a oferecer neste nível.”

Mas Solberg também destacou um aspeto curioso do Land Rover 90: o conforto incomparável. “Todos queremos carros de rali rápidos, mas também há momentos em que gostamos de nos sentar confortavelmente. Esse Land Rover 90 tem aquecedor, ar condicionado — é provavelmente o carro de rali mais luxuoso que já pilotei!”

Em meio à emoção, Solberg fez questão de agradecer ao seu copiloto John Tomley, à Castrol EDGE e à equipe da Bowler Motorsport por tornarem possível essa estreia vitoriosa. “A Irlanda é um país que respira rali, é totalmente o meu tipo de lugar. Foi maravilhoso conhecer tantos fãs e ter um dia tão bom. Agora, onde está o meu champanhe?”, brincou ele, encerrando com o carisma que conquistou o público por décadas.

Enquanto isso, os holofotes da família Solberg voltam-se já para o próximo desafio: o Rali da Europa Central, onde Oliver Solberg, atual líder da WRC2, tentará mais uma vitória ao volante do seu Škoda Fabia RS Rally2. Parece que o espírito competitivo está mesmo no ADN dos Solberg!