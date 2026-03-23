Pedro Silva estreia Lancia Ypsilon Rally4 HF com vitória nas 2RM em Terras de Oiro

Triunfo caseiro na ronda inaugural do Castrol Portugal Rally Series

Pedro Silva e Ricardo Moura iniciaram a época de 2026 da melhor forma, ao conquistarem o lugar mais alto do pódio entre as duas rodas motrizes na ronda 1 do Castrol Portugal Rally Series, o Rali Terras de Oiro – Vila Portuguesa, em Vila Velha de Ródão. Em “casa”, o piloto rodense assinou uma exibição de luxo numa prova considerada muito desafiante, disputada em troços míticos da região. “Foi um rali muito intenso, com troços incríveis. Ganhar em casa tem sempre um sabor especial”, sublinhou Pedro Silva.

Estreia vitoriosa do Lancia Ypsilon Rally4 HF

A prova marcou também a estreia competitiva do novíssimo Lancia Ypsilon Rally4 HF, no ano de regresso da icónica marca italiana ao panorama dos ralis. Os embaixadores da Beira Baixa adaptaram-se rapidamente ao novo carro, preparado e assistido pela Vision Motorsport, garantindo um início de projeto perfeito.

“É um carro da categoria Rally4. Venho de um Peugeot 208 também Rally4 e, embora existam algumas diferenças entre eles, não me era totalmente desconhecido”, explicou Pedro Silva. “Gostei bastante das sensações que o Lancia me transmitiu. Vamos continuar a trabalhar para melhorar ainda mais.”

Apoio do público como “potência extra”

A primeira ronda do ano ficou ainda marcada por uma forte afluência de entusiastas do desporto motorizado aos troços das Terras de Oiro. Pedro Silva fez questão de realçar o apoio nas classificativas: “Ver troços com imensa gente sempre a apoiar é algo incrível. São sempre uma potência extra do nosso Lancia.”

O conjunto vitória em casa/estreia do novo carro reforça a ambição do piloto para a temporada, depois de já em 2025 se ter destacado nas duas rodas motrizes nas mesmas séries nacionais.

Próximo objetivo: Rali Terras d’Aboboreira no CPR

Com o arranque do Castrol Portugal Rally Series concluído de forma positiva, todas as atenções de Pedro Silva e da Vision Motorsport viram-se agora para o Campeonato de Portugal de Ralis. O primeiro desafio em pisos de terra será o Rali Terras d’Aboboreira, prova de abertura do CPR 2026, que se disputa a 17 e 18 de abril nos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses.

“Agora é tempo de mudar o chip para o modo terra. Já estamos a trabalhar no Rali Terras d’Aboboreira, um rali sempre difícil, mas que queremos atacar com a mesma determinação e vontade de vencer com que fizemos em Vila Velha de Ródão”, afirmou Pedro Silva, projetando o próximo grande objetivo da época