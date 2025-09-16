Pedro Silva conquista título das 2RM no Portugal Rally Series: “sensação incrível ser campeão”

Pedro Silva viveu um fim de semana inesquecível ao sagrar-se campeão das 2 Rodas Motrizes no Portugal Rally Series, após a vitória no Rali de Sever do Vouga, e já tem novo desafio pela frente: o Rali da Água – Chaves/Verín, do Campeonato Português de Ralis, que se disputa no próximo fim de semana.

O piloto da Castrol/Lubrialbi Rally Team confirmou em Sever do Vouga a superioridade evidenciada ao longo da temporada, coroando um ano de trabalho, consistência e velocidade com a conquista do título.

“É uma sensação incrível ser campeão! Foi uma época de muito esforço e dedicação, por isso este título é o reconhecimento de toda a equipa e de quem nos apoia. Agora é tempo de focar no próximo objetivo, o Rali da Água – Chaves/Verín, onde queremos manter a boa forma e representar as nossas cores ao mais alto nível”, afirmou Pedro Silva.

O embaixador da Beira Baixa, Pedro Silva prepara-se assim para enfrentar o exigente traçado transfronteiriço de Chaves e Verín, uma das provas emblemáticas do Campeonato Português de Ralis, que promete espetáculo e fortes emoções já no próximo fim de semana.

“Temos que fazer um bom resultado em Chaves visto que já tivemos duas desistências no CPR e agora a nossa margem de erro é zero! “