Pedro Pereira é o piloto da MNE Sport no FPAK Júnior Team 2023 | AutoSport

Pedro Pereira, piloto famalicense de 24 anos é a aposta da equipa MNE Sport no FPAK Júnior Team. O programa promovido pela entidade federativa, tem como objetivo apoiar jovens pilotos emergentes, oferecendo-lhes a oportunidade de competir com o suporte financeiro e técnico necessário para o seu crescimento profissional no desporto automóvel. O FPAK Júnior Team seleciona um grupo de 6 pilotos para representar igual número de equipas em 5 ralis. O grande vencedor receberá como prémio uma temporada no Campeonato de Portugal de Ralis: “Estou totalmente preparado para encarar este desafio. É uma oportunidade única para me afirmar no mundo dos ralis”, disse o jovem piloto com entusiasmo. “Quero desde já agradecer à FPAK por desenvolver este projeto no momento certo e à MNE Sport por me escolher para representá-los. O nosso objetivo é claro: vencer!”

Durante a temporada, Pedro será acompanhado pelo experiente navegador famalicense João Aguiar.

A primeira jornada será em Castelo Branco, nos dias 30 de Junho e 1 de Julho, seguido pelo Rallye Constálica Vouzela e Viseu, o Rali da Água CIM Alto Tâmega, o Rali de Viana do Castelo e, por fim, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal.”