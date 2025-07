Pedro Meireles: De 1996 a 2025, três décadas de paixão pelos ralis

Pedro Meireles cumpre na Madeira o seu quinto rali do ano, foi quinto em Fafe, oitavo no Algarve, foi ao pódio no Rali de Portugal. Agora é a vez da Madeira onde já foi quarto à geral e 2º do CPR em 2013. Agora, corre muito mais por paixão, mas ainda é bem competitivo, aos 51 anos sendo atualmente sexto do campeonato.

Pedro Meireles é, como se sabe, um piloto de ralis português experiente e bem-sucedido, com uma carreira que abrange várias décadas. Os seus dois títulos nacionais, especialmente o de Campeão de Portugal em 2014, são o corolário de uma trajetória marcada por consistência, vitórias em etapas e participação em diversas competições de renome, tanto a nível nacional como internacional.

A sua forte ligação familiar ao desporto e a sua capacidade de adaptação a diferentes viaturas e co-pilotos são aspetos notáveis da sua carreira. Apesar dos desafios inerentes ao rali, como avarias e acidentes, Meireles tem demonstrado resiliência e um compromisso contínuo com a competição.

Pedro Meireles, nascido a 8 de fevereiro de 1974 (atualmente com 51 anos), pertence a uma família com forte ligação ao desporto automóvel. Pai, irmão, sobrinho, tio e até a esposa, Carina Barros, todos marcaram ou marcaram presença no cockpit de carros de ralis.

Pedro Meireles possui dois títulos importantes na sua carreira, foi Campeão de Portugal de Ralis em 2014, um marco muito significativo e também Campeão de Portugal Iniciados em 1996, título obviamente conquistado logo no início da sua carreira, o que desde logo indicou um talento promissor desde jovem. Além dos títulos gerais, ele também conquistou títulos de classe, como RC2/Portugal 2014 e A/Portugal 2013, o que reforça a sua dominância nessas categorias.

A carreira de Pedro Meireles é marcada por uma participação consistente em ralis. Desde 1996 até 2025, com algumas interrupções, compete há quase três décadas.