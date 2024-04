Pedro Matos Chaves fala sobre o Clio Trophy Portugal: “trazer gente nova para os ralis”

Pedro Matos Chaves é o coordenador desportivo do Clio Trophy Portugal, o troféu de ralis da base da Pirâmide de Ralis da FIA, que arranca este ano em Portugal, promovido pela Renault Portugal. O ex-piloto da Renault é o responsável pelas relações com as equipas, pilotos e organizações dos cinco ralis que vão integrar o calendário da competição que arranca em junho com o Rally de Lisboa. Falámos com ele sobre o atual estado das coisas, como se está tudo a processar, quantos pilotos podemos ver no arranque da competição corrida com os Renault Clio Rally 5 com Pedro Matos Chaves a dar-nos a sua visão face à importância dos jovens pilotos passarem pelos “escalões de formação” e não irem diretamente para a “Universidade”.

Como é que está a correr a preparação do Clio Trophy Portugal?

Está a correr bem, nós ainda não fomos para a estrada, vamos começar com o Rally de Lisboa em junho. Estamos com os preparativos finais, já temos o calendário, já temos os prémios, já fizemos um teste na semana passada em Tomar, apareceram 8 interessados estamos com muita gente interessada porque o carro é um carro carismático, que já muita gente conhece e tem provas dadas em termos de fiabilidade.

Têm uma ideia de quantas equipas podem arrancar no troféu?

Eu não queria estar a adiantar porque temos muita gente que tem falado connosco e tem muita vontade, mas nós sabemos que isso não chega, é preciso colocar, é uma época de pé, temos preparadores que têm carros que estão alugar a pilotos.

O carro é de facto atraente, quanto ao seu preço e também preço da manutenção.

Será a maneira mais fácil de fazer ralis com um carro competitivo hoje em dia, e tem as vantagens de ser um troféu em que é tudo igual para todos, portanto é fácil medirem-se os pilotos uns com os outros, quando temos igualdade de pneus, igualdade de potências, carro, portanto acho que este primeiro ano é só asfalto, o que torna a época mais económica, os ralis são muito interessantes, o Rally de Lisboa é muito interessante, Vouzela também, e depois os ralis do campeonato nacional.

Depois temos a presença de alguns pilotos que fazem o troféu espanhol, que já confirmaram a sua presença cá em alguns ralis do nacional, o que vai animar o número de participantes.

Que feedback sentiu dos pilotos que foram ao teste de Tomar?

Foi muito bom, estão entusiasmados, o carro é bastante equilibrado, muito bom de guiar, muito honesto, tem uma caixa muito boa, uma caixa de velocidades Sadev, sequencial que equilibra bastante o carro, a Renault sempre fez uns bons chassis e o carro em asfalto anda muito depressa e é realmente muito bom.

É um troféu de base da pirâmide, e por isso ideal para quem quer começar?

Sim, é esse o nosso objetivo, era ver se trazemos gente nova para os ralis, gente do karting, muitas vezes os pais não sabem qual o caminho a seguir para os filhos, se circuitos, ralis, e por isso queremos ter uma categoria que se escolha forem os ralis que os miúdos possam começar por aqui, porque acho que é muito importante em Portugal e hoje em dia na estrada nem sempre se vê bons carros a ser bem guiados, porque, e como se costuma dizer é malta que entrou para a universidade sem fazer escola primária e eu acho que um troféu Clio com 180 cv acho que é muito importante para o desporto automóvel, porque serão as escadas se têm que subir para chegara um WRC2, carros mais fortes, porque nos automóveis, nos ralis, muitas vezes tende-se a esquecer que é uma equipa que vai lá dentro, não é só o piloto saber guiar, é muito o piloto saber tirar notas, ouvir notas, tirar boas notas, ouvir as notas a tempo, navegador e piloto, gerações que estejam a chegar, têm que fazer estas escadas, porque é aqui que se começa a aprender o que é importante ter nas notas, porque a velocidade é ainda mais baixa do que nos carros que se vai guiar mais para a frente.