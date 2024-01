Pedro Matos Chaves coordenador desportivo do Clio Trophy Portugal | AutoSport

Pedro Matos Chaves foi nomeado coordenador desportivo do Clio Trophy Portugal, o competitivo e mais acessível troféu de ralis que, este ano, vai ser promovido pela Renault Portugal. O ex-piloto da Renault, detentor de uma carreira notável em diferentes disciplinas do desporto automóvel, vai ser responsável pelas relações com as equipas, pilotos e organizações dos cinco ralis que vão integrar o calendário da competição.

O Clio Trophy Portugal é uma competição vocacionada para os muitos jovens pilotos que querem fazer carreira nos ralis, que vai ter como base o modelo Clio desenvolvido de acordo com os regulamentos técnicos da categoria Rally5.

Há 21 anos, a Renault Portugal apostou em Pedro Matos Chaves para regressar oficialmente aos ralis, na época, com um Clio S1600. Hoje, o ex-piloto é a escolha da marca para assumir as funções de coordenador desportivo do Clio Trophy Portugal.

Como coordenador desportivo, Pedro Matos Chaves vai ser responsável pelas relações com as equipas, os pilotos e as organizações dos cinco ralis que vão integrar o calendário da iniciativa. “É uma alegria a Renault ter-se lembrado de mim para ajudar na organização do Clio Trophy Portugal. É uma honra e um enorme sentido de responsabilidade fazer parte de um projeto que, estou seguro, vai ser um sucesso e por várias razões: pela tradição da marca no desporto automóvel, pela competitividade e fiabilidade do Clio Rally 5 e por se tratar de uma competição perfeita para a juventude”.

“Estamos muito satisfeitos por o Pedro Matos Chaves ter aceitado o nosso desafio”, sublinha Hugo Barbosa, diretor de comunicação do Grupo Renault Portugal. “Pelo seu histórico com a marca, mas mais ainda pela sua enorme experiência, ao mais alto nível, no desporto automóvel nacional e internacional, o Pedro é a escolha óbvia para integrar a equipa que está a trabalhar na organização do Clio Trophy Portugal. Os seus conhecimentos, a sua visão e a sua experiência vão ser determinantes para o sucesso do troféu. E não temos dúvidas que essas competências vão ser muito importantes também para os jovens pilotos que vão participar, por poderem beneficiar dos seus conselhos”.

O primeiro troféu de ralis promovido pela Renault, em Portugal, é uma proposta única no contexto nacional, com os pilotos e, sobretudo, os mais jovens a terem a oportunidade de competir, com um carro competitivo, fiável e… com um preço acessível. Com um custo de aquisição sensivelmente um terço abaixo do de outras propostas do mesmo âmbito, o Clio Rally5 beneficia de uma homologação FIA e assume-se como um verdadeiro carro de ralis, sendo equipado com uma caixa de velocidades sequencial Sadev, diferencial autoblocante, suspensões e travões específicos e, claro, de todos os equipamentos de segurança exigidos pelos regulamentos internacionais.