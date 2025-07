Pedro Lago Vieira triunfa no Rally Series de Ponte de Lima… por 0.3s!

O piloto local Pedro Lago Vieira, com ‘Jet’ Carvalho ao lado, conquistou uma vitória que para si é fortemente emocional no AMF Mobilidade Rally Series de Ponte de Lima, a terceira ronda do Portugal Rally Series 2025.

Numa estreia de sonho com o Toyota GR Yaris Rally2, e logo na sua terra natal, a dupla superou Diogo Marujo e Jorge Henriques por uma margem mínima de 0,3 segundos, num rali que cativou milhares de espetadores pela sua intensidade e competitividade. Miguel Carvalho e António Reis completaram o pódio geral, assumindo a liderança do campeonato.

Luta decisiva ao décimo de segundo

A terceira etapa do Portugal Rally Series 2025, realizada em Ponte de Lima, proporcionou dois dias de intensa emoção e adrenalina. A dupla da casa, Pedro Lago Vieira e Jet Carvalho, assinalou a sua estreia no Toyota GR Yaris Rally2 com uma vitória no AMF Mobilidade Rally Series Ponte de Lima.

Numa disputa acesa, conseguiram bater Diogo Marujo e Jorge Henriques, no Skoda Fabia Rally2 evo, por uma diferença ínfima de 0,3 segundos. Miguel Carvalho e António Reis garantiram o terceiro lugar no pódio geral, alcançando também o topo da classificação do Portugal Rally Series.

Pedro Lago Vieira descreveu a vitória como um “sonho”, destacando a emoção de vencer na sua cidade natal e a competitividade com Diogo Marujo: “Foi muito bom, estivemos sempre a puxar um pelo outro. O final foi muito emocionante porque sabia que ia perder algum tempo na Arena, mas correu-nos bem.”

Destaques por categoria e classificações

Nas categorias de Duas Rodas Motrizes (2RM), Pedro Silva e Valter Cardoso foram os grandes dominadores, assegurando a vitória em todas as especiais e triunfando também entre os Rally4. Foram seguidos por Miguel Matos (Peugeot 106 Maxi) e Nuno Coelho (Peugeot 208 Rally4). Pedro Silva reforçou a sua liderança na classificação geral após esta terceira ronda, elogiando o espetáculo e o trabalho da sua equipa e co-piloto Valter Cardoso.

Na categoria de Quatro Rodas Motrizes (4WD), Miguel Carvalho demonstrou consistência e levou a melhor, com Francisco Costa e Nélson Trindade a ocuparem as posições seguintes. A dupla de Barcelos, Miguel Carvalho e António Reis, também celebrou a vitória na N5 Cup by RMC Motorsport, garantindo o maior prémio monetário do troféu.

Restantes vencedores:

Rally5: José Machado e Pedro Santana, que tiveram uma estreia vitoriosa, recompensando o salto competitivo do seu Seat Ibiza.

2WD: Miguel Matos, que brilhou ao superar Hugo Martins e Joaquim Pacheco.

FIA Historic: Júlio Maia e Pedro Fernandes, que levaram o Citroën Saxo Cup à vitória, com José Freitas e Nélson Silva a completarem o pódio.

Sideways (Veículos de Tração Traseira): José Freitas, que dominou com o seu Opel 1204 SL.

Um rali moderno e próximo do público

A organização do evento em Ponte de Lima foi um sucesso notável, com a Arena instalada no Expolima a atrair milhares de fãs e um ambiente vibrante no Pódio Final. Este cenário reforçou a imagem do Portugal Rally Series como um campeonato moderno, altamente competitivo e, acima de tudo, próximo do público.

André Lavadinho, diretor-geral do Rally Series Promoter, expressou o seu “incrédulo” entusiasmo ao ver tantos fãs, muitos dos quais nunca tinham assistido a um rali. Ele sublinhou o sucesso da aposta para o território, patrocinadores e parceiros, destacando o apoio incondicional da Câmara Municipal de Ponte de Lima e da AMF Mobilidade. Lavadinho reforçou que o evento demonstrou o grande retorno que os ralis podem oferecer aos municípios, revivendo a paixão por este desporto em vilas históricas.

A próxima etapa do Portugal Rally Series, a Ronda #4, está agendada para Sever do Vouga nos dias 13 e 14 de setembro, com mais novidades a serem anunciadas em breve.