Pedro Lago Vieira sagra-se campeão absoluto do Portugal Rally Series

O fecho da temporada inaugural do Portugal Rally Series teve lugar em Lousada e não faltaram emoções ao longo de um fim de semana que ficará para a história dos ralis nacionais.

Pedro Lago Vieira & Jet Carvalho tornaram-se os primeiros campeões absolutos da competição, selando um percurso marcado pela inteligência competitiva e evolução constante — “Fizemos uma prova sólida, sem erros e sempre com o ritmo ideal para atingirmos o nosso objetivo”, resumiu Lago Vieira ao pódio. De carro troféu à transição para Rally2, o piloto limiano cresceu de quilómetro para quilómetro, uma jornada partilhada com o inseparável Jet Carvalho.

Diogo Marujo, jovem talento de 19 anos, e Jorge Henriques dominaram por completo o Soma Group Rally Series Lousada, vencendo todas as especiais ao volante do Skoda Fabia Rally2 evo e conquistando a sua primeira vitória absoluta. Miguel Carvalho & António Reis mantiveram a pressão até perto do final, mas uma avaria no Hyundai i20 N5 ditou o afastamento da luta pelo título. Mesmo assim, carimbaram o triunfo na 4WD, com direito a vitória na N5 Cup by RMC Motorsport.

Nas duas rodas motrizes, Iago Gabeiras & Ian Quintana brilharam em Lousada, embora a classificação geral já estivesse selada em Sever do Vouga, com Pedro Silva a sagrar-se campeão 2RM. “Vim para desfrutar e atacar os lugares da frente, criámos boa vantagem e esperamos voltar para mais,” admitiu Gabeiras, terminando entre aplausos no pódio.

No universo FIA Historic, André Almeida & João Filipe Lima conquistaram o título num ano de estreia, celebrando uma aprendizagem veloz e eficaz nos ralis. António Silva e Ricardo Rodrigues fecharam o pódio, consolidando uma classe que promete crescimento em futuras temporadas.

As categorias Sideways e R-GT enfrentaram o desafio das condições meteorológicas instáveis, onde Vítor Pascoal & Ricardo Faria venceram ao volante do Porsche 911 GT3 Cup. José Cruz, 2.º classificado nas duas categorias, garantiu o troféu Sideways 2025 com prova de maturidade e consistência. André Ribeiro & João Alves triunfaram nos 2WD não homologados FIA, superiorizando-se à concorrência.

O Portugal Rally Series 2025 terminou com nota máxima: diversidade técnica dos carros, competitividade elevada, adesão massiva e ambiente de verdadeira festa motorizada. A organização já prepara novidades para uma temporada ainda mais criativa, abrangente e acessível, em 2026.