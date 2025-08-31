Pedro Lago Vieira de Toyota Yaris GR Rally2 no Rally Series de Sever do Vouga
João Ramos & Caetano Auto dão a Pedro Lago Vieira a oportunidade de lutar pela vitória no Rally Series 2025, novamente ao volante de um Rally2!
Depois da vitória conquistada na Ronda 3, Pedro Lago Vieira continua firme na luta pelo título da temporada. Graças ao apoio de João Ramos e da Caetano Auto, o jovem piloto vai alinhar ao volante do Toyota Yaris GR Rally2 na Ronda 4 do Castrol Rally Series – Sever do Vouga (13 e 14 de setembro), determinado a reforçar as suas ambições.
João Ramos: “Acredito que o Pedro e o Jet vão mostrar todo o talento nesta nova competição, o Rally Series. Juntamente com a Caetano Auto, decidimos apoiar o Pedro nesta luta pelo título, porque ele tem trabalhado muito e merece esta oportunidade.”
Pedro Lago Vieira: “Estou muito feliz e agradecido ao João Ramos e à Caetano Auto por esta oportunidade incrível e por todo o apoio que me tem dado nos ultimos anos. É um orgulho e um sonho poder voltar a alinhar num Rally2 e vou dar o meu melhor para lutar pelo título até ao fim.”
A prova irá para a estrada nos próximos dias 13 e 14 de Setembro, onde a Arena Rally Series está situada no Alto do Roçário, em Sever do Vouga, distrito de Aveiro.
