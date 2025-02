Pedro Clarimundo fez o seu último rali: “quero agradecer ao Luís, espero que ele esteja lá em cima muito orgulhoso, porque fez um trabalho fantástico”

Após três anos afastado dos ralis, Pedro Clarimundo regressou ao Rali das Camélias e conquistou um sólido terceiro lugar, ao lado de Mário Castro. Apesar das condições traiçoeiras e do desafio de voltar à competição com um carro de topo, o piloto destacou a importância do navegador e a evolução ao longo da prova. No entanto, esta participação teve um significado especial, já que Clarimundo anunciou que este foi o seu último rali, fechando um ciclo com chave de ouro. Emocionado, prestou homenagem a Luís Caramelo, reconhecendo o seu papel fundamental no regresso dos ralis à zona de Lisboa.

Pedro Clarimundo, um terceiro lugar numa prova que já venceste e que já foste segundo, como foi este regresso com um carro de topo, depois de teres estado tanto tempo sem correr?

“Infelizmente depois de tanto tempo parado, três anos, é sempre uma estreia, é sempre voltar a começar num carro que é um animal, uma ‘besta desgraçada’, e este ano com umas condições de troços muito, muito traiçoeiras, aliás, vê-se pelo que aconteceu ao longo do rali, mas mais uma vez, tive o Meu Super-Mario ao meu lado e pronto, fiz a homenagem que está no carro porque todos estes resultados que obtive aqui, foi só graças à ajuda do Mário Castro.

Mesmo por muito que eu conheça esta zona, e conheço muito bem. Foi graças ao Mário…”

Provavelmente chegaste ao fim do dia a pensar que agora é que isto devia estar a começar?

“Como sempre, agora que já estava já estava mais quente, fizemos algumas alterações no setup no carro agora para os últimos dois troços, mas verificou-se melhor ainda no último troço, e comecei a perceber o carro agora. Quando percebo o carro, acabou-se…

Mas agora acabou de vez, foi o meu último rali, e acho que fechámos com chave de ouro.”

Muita gente na estrada, foi um Rali das Camélias que o Luiz Caramelo se iria orgulhar…

“Sim, sem dúvida. Isso mexe com muita coisa… O Luís teve uma coragem, uma vontade e uma ambição de voltar a trazer os ralis para a zona de Lisboa, que já não havia há muitos anos, como tu sabes. Eu vi aqui o Mundial de Ralis foi aqui que o bichinho começou, e nós tivemos privados disso durante muitos anos…

Pessoalmente, estive privado disso a minha carreira toda (ndr, Pedro Clarimundo começou nos ralis em 2002, no troféu Saxo, depois foi para a Promoção, Regional Norte, Troféu 206, em 2005, e só em 2018 voltou aos ralis, nas Camélias, tendo também feito o Rally de Lisboa em 2021) quando o Luís resolveu voltar em 2018.

Eu fui dos primeiros a inscrever-me para participar nestes troços e desde então, temos sempre participado com exceção dos últimos dois anos por causa da mudança de datas, por motivos alheios ao Luís, e depois eu já não tinha o carro disponível, pois o carro é alugado e nem sempre está disponível.

Mas eu quero agradecer muito ao Luís, espero que ele esteja lá em cima muito orgulhoso, porque fez um trabalho fantástico e espero que o Rali das Camélias se prolongue durante muitos anos…”