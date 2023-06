Pedro Antunes/Vítor Hugo vencem Peugeot Rally Cup Ibérica no Rali de Ourense | AutoSport

Pedro Antunes/Vítor Hugo (Peugeot 208 Rally4) venceram a Peugeot Rally Cup Ibérica no Rali de Ourense, naquela que é a sua segunda vitória em três provas e estão bem encaminhados para repetir o feito de 2020, quando venceram a competição.

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) desistiram cedo, e com isso não capitalizaram o excelente triunfo que obtiveram no Rali de Portugal.

Pedro Antunes/Vítor Hugo (Peugeot 208 Rally4) alcançam uma vitória muito importante para as suas pretensões, bateram Gonzalez Murado (Peugeot 208 Rally4) por 47.4s numa prova em que os números finais enganam bastante porque o rali foi inicialmente bem equilibrado.

O espanhol Pablo Blanco (Peugeot 208 Rally4) foi o primeiro líder, bateu Pedro Antunes por 1.2s, com Lago Gabeiras (Peugeot 208 Rally4) em terceiro a 1.5s.

O português assumiu a liderança na PE2, mas a margem para o segundo classificado era de apenas 1.5s. O espanhol Sergi Pérez desalojou Antunes da liderança na PE3, mas este recuperou-a na PE4, dilatou para 2.3s na PE5 e terminou o dia com 2.2s de avanço. Lago Gabeiras, capotou na PE2 e abandonou.

Hoje, voltou a perder o comando para Sergi Pérez, mas apenas por 0.2s, mas o espanhol perdeu quase três minutos no troço seguinte, o que deixou Pedro Antunes com 26.0s de avanço para Alex Espanol, piloto de Andorra. A partir daí o português geriu o seu avanço e triunfou na Peugeot Rally Cup Ibérica.