Pedro Antunes venceu Peugeot Rally Cup Ibérica no Rali Terras d’Aboboreira | AutoSport

Os ralis portugueses não se podiam dar ao luxo de ter de fora um valor como Pedro Antunes. As coisas não lhe correram bem depois do triunfo na Peugeot Rally Cup Ibérica em 2020, em 2021, no Campeonato dos Açores e em 2022, o regresso em Fafe foi efémero e depois disso não o voltámos a ver nos ralis. Até este fim de semana, regressando com um triunfo na Peugeot Rally Cup Ibérica, que, esperamos, lhe dê o ‘impulso’ que precisa para dar sequência à sua carreira nos ralis e a tudo o que estava a fazer e que teve um retrocesso.

A prova teve belas lutas na frente até ao último quilómetro da derradeira especial. foi um rali impróprio para cardíacos é o que melhor descreve este início da competição promovida pela Peugeot Portugal e Peugeot Espanha, já que desde cedo foi visível que seriam vários os candidatos ao triunfo e que a luta entre estes era para acompanhar a par-e-passo, tão curtas eram as diferenças que se iam verificando em cada especial.

Ricardo Sousa foi a estrela do primeiro dia de prova, com apenas três especiais, nas quais o piloto de Alenquer conseguiu levar a melhor sobre os demais e com uma curta diferença de três segundos para a dupla espanhola Sergi Benitez/Lorena Romero. Logo na secção de arranque se percebeu que a luta não iria faltar, já que foram três os vencedores das três especiais de Sexta-feira, Ricardo Sousa, Sergi Benitez e Pedro Antunes, estes dois encerrando o pódio provisório ao cabo da secção de abertura.

Cientes das dificuldades inerentes a uma etapa mais longa (seis especiais), bem como da qualidade e “vontade” de um plantel recheado de bons pilotos, as equipas arrancaram cedo para a etapa de sábado foi, afinal, Antunes quem mostrou mais argumentos no primeiro e terceiro troços dodia, com Benitez e Sousa logo atrás.

O espanhol viria a vencer a segunda especial e esse resultado foi suficiente para se colocar na frente do rali, finda a secção matinal, beneficiando, também, do abandono de Ricardo Sousa, após ter perdido uma roda do seu 208 Rally4 (pernos degolados). Com este percalço de Sousa foram Iago Gabeiras/Adrián Varela que ascenderam ao terceiro posto entre os Peugeot.

Benitez parecia estar no bom caminho para garantir o triunfo no Terras d’Aboboreira, até porque à entrada da última especial da prova (Power Stage) conseguiu acumular um avanço de mais de 23 segundos para o mais direto rival, Pedro Antunes. Mas, é sabido, “até ao lavar dos cestos é vindima” e foi mesmo ao cair do pano que, na dianteira, se deu nova reviravolta… Benitez não terminou a especial (transmissão) e o triunfo acabou por sorrir a Pedro Antunes/Hugo Vitor, à frente de Iago Gabeiras – vencedor na categoria Junior – e de Ernesto Cunha/Rui Raimundo, que fecharam o pódio, conseguindo ainda um ponto adicional pelo terceiro tempo assegurado na Power Stage.

Com estes resultados, Pedro Antunes é o primeiro líder da Peugeot Rally Cup Ibérica 2023, somando 28 pontos, resultado do triunfo na prova, ao qual soma 3 pontos pelo melhor tempo na Power Stage. Atrás de si estão mais 11 pilotos, sendo que Iago Gabeiras e Ernesto Cunha acompanham-no neste pódio provisório ao cabo da primeira de seis provas. A próxima é, nem mais nem menos, o Vodafone Rally de Portugal, na estrada entre os dias 11 e 14 de maio.

Classificação

1º Pedro Antunes/Hugo Vitor (Peugeot 208 Rally4), 1h14m40,2s

2º Iago Gabeiras/Adrián Varela (Peugeot 208 Rally4), a 35,3s

3º Ernesto Cunha/Rui Raimuindo ((Peugeot 208 Rally4), a 2m07,2s

4º Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4), a 3m08,8s

5º Alexander Semenov/Aleksei Ignatov (Peugeot 208 Rally4), a 3m16,6s

6º Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4), a 4m41,6s

7º Gonçalo Fernandes/Fernando Miguel (Peugeot 208 Rally4), a 6m12,7s

8º Sérgio Dias/Bruno Abreu (Peugeot 208 Rally4), a 8m24,6s

9º Paulo Roque/Marco Macedo (Peugeot 208 Rally4), a 15m42,9s

10º Manuel Pereira/Pedro Santana (Peugeot 208 Rally4), a 23m10,3s

11º Pablo Balnco/Ian Quintana (Peugeot 208 Rally4), a 46m10,5s

12º Max McRae/Mac Kierans (Peugeot 208 Rally4), a 46m31,8s

PEUGEOT RALLY CUP IBÉRICA (após 1 prova):

1º Pedro Antunes, 28 pontos

2º Iago Gabeiras, 22

3º Ernesto Cunha 19

(estão classificados mais 9 pilotos)