Pedro Antunes e Sérgi Perez na luta pelo título da Peugeot Rally Cup Ibérica | AutoSport

Pedro Antunes ou Sérgi Perez: um deles será, previsivelmente, o ‘Campeão’ da Peugeot Rally Cup Ibérica 2023, a pioneira copa monomarca corrida na Península Ibérica e que terá, no final desta semana (7 a 9 de setembro) a sua quinta de seis provas da presente Temporada 6.

Será um feito que, sob determinadas circunstâncias, o piloto português poderá vir a assegurar antecipadamente, algo que o adversário catalão pretende contrariar, adiando a decisão para o seu RallyRACC Catalunya – Costa Daurada, em outubro. Nesse caso, Perez poderá defender-se em casa, no que será o derradeiro confronto do ano.

Antunes tem como objetivo fechar em Oviedo as contas e assegurar um título que já alcançou em 2020. Conta, à data, com uma vantagem de 38 pontos sobre o seu adversário ao título, pelo que bastará terminar o rali à frente do seu principal adversário para garantir antecipadamente o título. Já a Perez só a vitória lhe interessa, para adiar a decisão do título.

Isto porque existem muitas possibilidades matemáticas, pois este rali (como o próximo)têm uma particularidade, em ambos se aplica um coeficiente de multiplicação aos pontos somados, quer nos ralis, quer nas respetivas Power Stage. Para além disso, Antunes tem um resultado para deitar fora, enquanto Perez tem um resultado nulo.

Tal como os restantes pilotos, irão ambos entregar-se a uma luta sem quartel ao longo dos 180,2 quilómetros das complexas 15 Especiais cronometradas da região de Oviedo. Aos comandos dos muito competitivos Peugeot 208 Rally4, todos contam com outro fator extra, pois este será um rali misto de terra e asfalto: as 8 Especiais da etapa de sexta-feira correm-se em piso solto, juntando-se-lhes 7 troços no sábado, todo sem alcatrão, num rali com um percurso total de 721,55 quilómetros.

Acrescente-se que às equipas da Peugeot Rally Cup Ibérica 2023 juntam-se os participantes da igualmente competitiva Rally & You Asturias Cup, engrossando o lote de Peugeot 208 Rally4 inscritos neste 60º Rally Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo.Neste capítulo, destaque para o facto de Raul Hernandez aqui participar (e também no próximo rali) como prémio da Rally & You Canárias Cup 2022,iniciativa complementar que também assenta numa clara aposta na evolução de jovens pilotos na modalidade.

A Peugeot Rally Cup Ibérica 2023 é uma coorganização da Peugeot Portugal e da Peugeot Espanha, com a logística no terreno a cargo da Sports & You.

FATOR DE MULTIPLICAÇÃO APIMENTA PONTUAÇÕES

Tal como há um ano, a Peugeot Rally Cup Ibérica 2023 integra, quer neste Rally Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo, quer no último rali da temporada, o RACC Catalunya/Rally de España,um fator de multiplicação de 1,2 pontos à habitual estrutura de pontuações da copa (25-20-17-14-12-10-8-6-4-2 pontos para o top-10, mais 1 ponto para todos os classificados a partir da 11ª posição). Ou seja, uma vitória nestes ralis passa a valer 30 pontos, um 2º lugar passa a somar 24, um 3º acrescenta 20,4 pontos, assim sucessivamente, até ao último classificado que atingir os controlos finais.Um bónus que também incide sobre os 3+2+1 pontos reservados aos três pilotos mais rápidos na Power Stage

É com estas intrincadas contas em mente que Pedro Antunes se apresenta à partida da penúltima prova da Peugeot Rally Cup Ibérica 2023, que se corre entre esta quinta-feira e o final de tarde de sábado. ‘Campeão’ da copa de 2020, o piloto de Torres Vedras tem uma vantagem de 38 pontos sobre Sérgi Perez mas não pode ainda sentir-se confortável, pois há outro elemento a ter em conta: o número de pontuações no final do ano.

De acordo como Regulamento Desportivo, para as contas finais contam os cinco melhores resultados do total de seis e o português tem, à data, como pior pontuação os 14 pontos do 4º lugar alcançado no Vodafone Rally de Portugal;já o catalão tem para deitar fora um resultado nulo, da desistência no Terras d’Aboboreira.

Ou seja, tudo o que Perez somar até final da época é ganho; já Antunes tem de amealhar o máximo que compense esses potenciais 14 pontos de que terá de abdicar, isto a não ser que faça pior nos dois ralis do presente ano.

Acrescente-se ainda o facto de que este Rallye Princesa de Asturias – Ciudad de Oviedo serum confronto também ele com uma particularidade especial: será um rali misto, com a etapa de sexta-feira feita em oito troços em terra, antecedendo uma entrada no Parque de Assistência em que as equipas de mecânicos terão de reconfigurar os set-up dos Peugeot 208 Rally4 para enfrentar as sete classificativas em asfalto da etapa de sábado (ver detalhe mais à frente). Ou seja, uma verdadeira lotaria, pois as vantagens que se tenha num tipo de piso poderão diluir-se no outro.

Recorde-se que dos quatro ralis já corridos em 2023, Pedro Antunes venceu dois (Terras d’Aboboreira e Ourense), complementando os seus resultados com uma 4ª posição no Vodafone Rally de Portugal e um 2º no Vinho Madeira. É, por isso, o piloto da PT Racing quem lidera o Ranking de Pilotos, com uns sólidos 94 pontos e, principalmente, a tal vantagem de 38 pontos sobre o seu mais direto adversário ao título de 2023.Já Sérgi Perez, sem que tenha vencido qualquer rali este ano – tem um 2º lugar no Vodafone Rally de Portugal, um 3º no Vinho Madeira e um 4º em Ourense – soma 56 pontos, com o tal resultado nulo no Rallye Terras d’Aboboreira a destoar, mas que até lhe poderá ser vantajoso aquando das contas finais da temporada.

Mas há ainda que contar com os outsiders que, numa inédita prova da copa ibérica mista de asfalto e terra, poderão ter algo a dizer na discussão pelos melhores lugares. Aliás, os que melhor souberem tirar partido das diferentes condições de piso poderão imiscuir-se na luta pela vitória e até baralhar as contas da copa. Neste capítulo, o destaque recai em Alexandr Semenov, piloto que ocupa a 4ª posição na copa com 34 pontos e que, por isso e em face dos pontos a atribuir nos últimos dois ralis desta Temporada 6, é ainda um remoto candidato ao título. Conseguirá lutar pelo mesmo em condições muito extremas, tendo, não só que vencer os dois ralis, fazer o melhor tempo nas Power Stages e esperar que Antunes e Perez abandonem, ou somem pontuações muito baixas. Algo que Iago Gabeiras, o atual 3º classificado (49 pontos) já não conseguirá fazer, pois abdicou da presença nos troços de Oviedo e, com isso, da luta pelo cetro de 2023.

No tal equilíbrio nas prestações e performance registadas entre os troços de terra do primeiro dia e os de asfalto do segundo podem ter uma palavra a dizer pelos melhores tempos nomes como o competitivo Alex ‘Sito’ Español, o muito regular Joosep Ralf Noguëne ou ainda o já experiente Santi Garcia, sem esquecer os estreantes Raul Hernández e Luís Martinez.

No Ranking de Navegadores as diferenças pontuais e ambições são idênticas, surgindo Vitor Hugo como líder (94 pontos), seguido de Lorena Romero (56), Adrian Varela(49) e Alexei Ignatov (34), eles que habitualmente ditam as notas nas bacquets do lado dos respetivos pilotos acima. Já nas Equipas, a liderança provisória pertence à PT Racing (128 pontos), à frente da Mavisa Sport (99 pontos).

A duas provas do final da época e com este apetecível extra pontual nos dois últimos ralis do ano, mantém-se, assim,tudo em aberto para que os títulos de 2023 da Peugeot Rally Cup Ibérica possam apenas ficar decididos no último rali do ano, na Catalunha.