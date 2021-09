Pedro Antunes: “ao participar nestes ralis percebemos o que que ainda podemos melhorar” | AutoSport

Pedro Antunes/Pedro Alves (Citroën C3 Rally2) não tiveram sorte neste rali já que ficaram pelo caminho logo na primeira especial da prova, devido a acidente. É provável que consigam regressar amanhã, já que os danos no carro não são significativos, o aparato foi maior do que as consequências, mas a dupla perdeu quase um dia de ralis e da experiência que iriam acumular ao percorrer estes troços: “A sorte não esteve do nosso lado, já sabíamos que iriam ser troços desafiantes, as condições dificultaram e numa direita complicada, demos um toque, capotámos, e desistimos”, começou por dizer Pedro Antunes à RTP Açores, prosseguindo: “Vamos tentar regressar amanhã à estrada, o objetivo é fazer quilómetros, para dar sequência à nossa evolução”, disse Pedro Antunes, que falou também da evolução que tem tido neste seu primeiro ano de R5: “Não tem sido fácil a nossa adaptação, mais difícil do que esperava. Temos que fazer quilómetros, este não era o desfecho que queríamos, mas não foi possível, mas vamos fazer tudo completar o resto do rali”.

“Este é um rali muito difícil, que gosto muito, já cá estive três vezes, mas todos sabemos que é desafiante. Acho que é um rali fantástico, todos os pilotos gostam, mas sabíamos à partida que teríamos desafios pela frente, seria uma transição difícil, vir para um campeonato que não conhecemos face a pilotos que têm muita experiência deste campeonato, num carro que desconhecemos por completo. No entanto, tentámos abraçar este projeto da melhor forma, damos o nosso máximo em todos os ralis, infelizmente não tem corrido tão bem quanto esperávamos, mas temos que continuar a trabalhar para que a sorte mude”, disse Pedro de almeida que com dois abandonos nas duas primeiras provas do Campeonato de Ralis dos Açores, ficou desde logo mais longe da luta: “Depois da nossa desistência no Faial (ndr, segunda do ano depois da prova na ilha Terceira) a luta pelo campeonato ficou um pouco fora do nosso objetivo, vínhamos para lutar pelos primeiros lugares mas sabíamos que ia faltar alguma experiência para poder ser consistentes o campeonato todo”, referiu Pedro Antunes, que falou também das diferenças do Peugeot 208 Rally4 que guiou em 2020 e este Citroën C3 R5: “Há grandes diferenças entre o carro anterior e este R5, nem há por onde começar, todo o carro é melhor, tudo se passa mais depressa, tem muitas diferenças”, disse, referindo-se depois à importância que tem, especialmente para os jovens, competirem com pilotos internacionais em provas como este Azores Rallye, onde existem andamentos de Europeu de Ralis com pilotos como Dani Sordo, Andreas Mikkelsen, Alexey Lukyanuk: “eu sou apologista em participar em ralis desta categoria porque só aí é que percebemos o que que ainda podemos melhorar. Às vezes podemos pensar que já estamos num grande nível, mas quando corremos contra pilotos destes, mostram-nos que afinal é possível muito mais. Ser rápido em todos os ralis parte duma escola, duma formação, devemos participar frequentemente em ralis que se desconhecem, se participarmos sempre nos mesmos ralis não conseguimos desenvolver certas capacidades, que pilotos que participam em ralis completamente diferentes, conseguem desenvolver”, concluiu.