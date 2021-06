Pedro Almeida: “Primeira prova para aferir o andamento…” | AutoSport

Pedro Almeida e Hugo Magalhães estão em França, onde vão estar à partida do Rallye Vosges GrandEst, a realizar nos dias 11 e 12 de junho. Com um Peugeot 208 Rally4 assistido pela equipa francesa Sarrazin Motosports, o piloto parte com alguma curiosidade para a prova, em especial para perceber a valia dos adversários. “Estivemos a analisar o campeonato, que tem sido muito disputado e a um nível elevado, e estamos de alguma forma curiosos para perceber onde podemos chegar” começou por referir Pedro Almeida.

Este Rallye Vosges GrandEst é também para a dupla o primeiro da temporada em asfalto e daí que nestes primeiros dias de semana Pedro Almeida e Hugo Magalhães estejam dedicados a um conjunto de testes com o Peugeot 208. “Vamos testar o carro 2ª e 3ª feira, perceber também as alterações a fazer para o asfalto e ajustar algumas ideias para esta fase da temporada” diz Pedro Almeida.

“Queremos muito procurar fazer aqui em França um bom resultado nesta competição, na convicção de que será uma mais valia para todo o calendário que temos pela frente”, acrescentou o piloto.

Pedro Almeida e Hugo Magalhães vão fazer reconhecimento à prova nos dias de 4ª e 5ª Feira e depois alinhar na prova que começa na 6ªfeira. São cerca de 200 km cronometrados, divididos por duas etapas na 6ª feira e sábado.