Pedro Almeida no Rallye Terre de Langres | AutoSport

Pedro Almeida volta a ter Carlos Magalhães como navegador no regresso a França, onde sábado e domingo vai disputar o Rallye Terre de Langres, prova da Peugeot Rally Cup gaulesa. “É um campeonato em que temos tido uma boa performance mas onde todos os pilotos têm apresentado registos muito semelhantes e em que qualquer pormenor pode comprometer um resultado”, começa por salientar o piloto.

“Não há nem muito nem pouco conhecimento da prova porque os reconhecimentos são feitos no próprio dia. Conseguimos fazer um bom trabalho na prova anterior e o que vamos procurar fazer é exatamente a mesma coisa, de forma a conquistar um resultado positivo”.

Pedro Almeida volta a contar com a experiência de Carlos Magalhães como co-piloto e com a assistência técnica da Sarrazin Motorsport. “Tem sido uma parceria muito boa e temos partilhado experiências positivas, quer com o Carlos, quer com a equipa, fundamental para o resultado que temos conquistado”. O Rallye de Langres tem 10 (SS) Especiais de Classificação, em 5 classificativas, que são percorridas por duas vezes cada a disputar no sábado e domingo.