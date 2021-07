Pedro Almeida: “Não conseguimos um bom setup no carro…” | AutoSport

Pedro Almeida e Hugo Magalhães terminaram o Rallye de Ourense na sexta posição da Peugeot Rally Cup Ibérica, um resultado que ficou aquém das expectativas iniciais da equipa, mas que faz a dupla somar pontos na competição.

“Tínhamos ambição de lutar por mais nesta prova mas acabamos por não fazer um rali como esperávamos. Não conseguimos fazer um bom setup no carro e acabamos por não estar ao nível do andamento dos pilotos espanhóis, que revelaram um melhor conhecimento que nós nesta prova» começou por apontar o piloto de Famalicão.

“Preparamos bem o rali e sabíamos à partida que o ritmo iria ser muito forte. Acabamos por não entrar bem, não estávamos totalmente confiantes e com o decorrer da prova percebemos que não seria fácil entrar no ritmo dos da frente” acrescentou Pedro Almeida. “Somamos pontos para a competição, embora claramente aquém do que queríamos fazer. Os adversários desta vez foram mais fortes e resta-nos parabenizar e continuar a trabalhar para estar preparados para os próximos desafios”.

Depois do Rallye de Ourense Pedro Almeida está já de olhos na próxima prova do calendário, desta vez na Peugeot Rally Cup em França. “Mudança total novamente, para os pisos de terra e com o Carlos Magalhães como navegador mas já estamos preparados pela experiência tida há duas semanas atrás”.

O Rallye Terre de Langres disputa-se no sábado e domingo, com os reconhecimentos a serem realizados na manhã do dia de prova. “Conseguimos fazer uma rápida adaptação a esta forma de reconhecimento e vamos procurar manter o bom nível das duas primeiras provas realizadas em França” apontou Pedro Almeida, que vai ainda fazer um teste na quinta-feira com o Peugeot 208Rally4, preparado para pisos de terra.