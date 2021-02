Pedro Almeida na Peugeot Cup Ibérica e a Peugeot Cup França

Pedro Almeida volta a fazer dupla com Hugo Magalhães em 2021, e vão dar sequência ao projeto que iniciaram o ano passado, que visava dar um passo atrás dos R5 para adquirir outro tipo de experiências, de modo a ganhar uma ‘bagagem’ diferente para o seu futuro nos ralis.

Passado um ano, a decisão passa por disputar novamente, com o mesmo Peugeot 208 Rally4, a Peugeot Cup Ibérica e agora também a Peugeot Cup França, competições onde já sabem que vão ter muitos e bons adversários.

A decisão do piloto de Vila Nova de Famalicão sobre as competições que vai disputar em 2021 está tomada e reflete os objetivos que pretende concretizar na nova temporada, que ao que tudo indica, começará em abril: “Analisámos as diferentes competições onde poderíamos estar este ano e decidimos avançar para disputa da Peugeot Rally Cup Ibérica – com ralis em Portugal e Espanha – e disputar também o Campeonato de França, com os ralis da Peugeot Cup França 2021. Analisámos os diferentes calendários e o que nos poderiam trazer em termos de competitividade e evolução. A Peugeot Rally Cup Ibérica é um campeonato de elevado nível, que nos permite continuar a realizar alguns ralis em Portugal e a participar em ralis que são também provas de nível europeu em Espanha.

Por sua vez, o Campeonato Peugeot 208 Rally4 em França, vai-nos permitir enfrentar ralis completamente novos para nós, com um nível de exigência elevado, que nos permitirá também exigir mais de nós”.

Pedro Almeida afirma ainda que a continuidade ao volante do carro da marca francesa foi a escolha natural, até pelas circunstâncias que continuamos a viver, num cenário de pandemia. “Será um segundo ano em que já estamos mais confortáveis com o carro e em que podemos cimentar todo o trabalho feito em 2020. Queremos melhorar a performance, evoluir na condução e melhorar também os resultados. Este é o ponto de partida para 2021 e faz todo sentido que seja ao volante do Peugeot 208 Rally4, um carro que gosto de conduzir, rápido e que exige muita condução também”.

Ao lado de Pedro Almeida vai estar Hugo Magalhães, experiente navegador, que fará a segunda época ao lado do piloto. “O Hugo, pela experiência que soma, tem sido fundamental no trabalho de evolução que procuro para esta minha fase enquanto piloto. Entendemo-nos muito bem e vamos prolongar esta relação, em busca de novos desafios para os dois”.

Todo o calendário desportivo de Pedro Almeida em 2021 está ainda em definição, mas com a certeza de que será nestes dois campeonatos que o piloto de Famalicão vai evoluir.