Pedro Almeida na Peugeot 208 Rally Cup França: 2º lugar e liderança | AutoSport

“Foi surpreendente e ao mesmo tempo uma satisfação grande por nos ter confirmado a evolução que procuramos há muito” disse no final da prova do campeonato de França de ralis de terra Pedro Almeida. “À partida para este Rallye Castine Terre D‘Occitanie estávamos com alguns receios, primeiro pela questão de só poder reconhecer os troços no dia de prova e com uma passagem, a que acrescentava o facto de este ser o primeiro rali em que tinha a companhia do Carlos Magalhães…a verdade é que o Carlos pela experiência ajudou-me imenso e a questão das notas foi rapidamente ultrapassada”.

O piloto de Famalicão terminou a prova no segundo lugar da Peugeot 208 Rally Cup de França, depois de ter vencido três das classificativas do rali. “Atacamos e metemos o nosso ritmo e conseguimos no primeiro dia andar sempre entre os carros mais rápidos do troféu. Apenas na parte final do rali gerimos um pouco o andamento e o segundo lugar à geral, importante para nós, que somamos pontos no troféu e que nos fazem estar agora no primeiro lugar da competição”.

Pedro Almeida agradeceu a experiência de Carlos Magalhães, navegador nesta prova em França. “Entendemos-nos bem, fomos ágeis a tirar as notas e a experiência do Carlos ajudou-me muito ao longo de toda a prova” acrescentou.

Com o segundo lugar alcançado, a somar à terceira posição na primeira prova do calendário, Pedro Almeida lidera agora a competição. “Estamos na primeira fase do campeonato e é ainda muito cedo para fazer perspetivas do que podemos fazer no campeonato, mas estamos muito satisfeitos com o comportamento que temos tido, numa competição muito disputada e onde acima de tudo queremos evoluir” disse ainda Pedro Almeida.

Depois da participação no campeonato francês o piloto vai agora centrar atenções na Peugeot Rally Cup Ibérica, próxima prova do calendário, com a participação agendada no Rali de Orense em Espanha dentro de semana e meia.