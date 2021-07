Pedro Almeida em terceiro no Rallye Castine/Terre d’Occitanie | AutoSport

Pedro Almeida e Carlos Magalhães (Peugeot 208 Rally4) terminaram o primeiro dia do Rallye Castine Terre D‘Occitanie no terceiro lugar da classificação reservada aos concorrentes da Peugeot 208 Rally Cup de França.

Com o habitual navegador, Hugo Magalhães, a correr na Letónia, o piloto de Famalicão correu com Carlos Magalhães, habitual navegador de Bruno Magalhães. Naquele que é o primeiro rali em terra do ano em França, muda-se o tipo de piso, e com isso muitas das referências.

No final do primeiro dia, a dupla lusa roda no terceiro lugar, a 1m41.6s dos líderes. Quase metade dessa desvantagem surgiu logo na primeira PE, quando a dupla lusa entrou numa toada mais de expectativa. Os portugueses ganharam o segundo troço, foram segundos no terceiro atrás do líder, eram nesta altura segundos do troféu, mas a repetição do troço mais extenso voltou a ser complicado para a dupla lusa que caiu para o terceiro lugar, terminando o dia a 10.2s do segundos lugar, depois de ter recuperado alguma coisa. Hoje há mais seis troços pela frente.