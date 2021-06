Pedro Almeida em segundo no Rallye Vosges – Grand-Est | AutoSport

Pedro Almeida e Hugo Magalhães correm este fim de semana em França, no Rallye Vosges GrandEst, com um Peugeot 208 Rally4 assistido pela equipa francesa Sarrazin Motosports. A ideia é defrontar os rápidos pilotos locais co máquinas semelhantes, e perceber onde se podem inserir em termos de andamento. Para já, Pedro Almeida e Hugo Magalhães terminaram o primeiro dia na segunda posição do ‘Volant Peugeot França’: “Muito satisfeitos por ser os mais rápidos na segunda passagem por Noirmont Marmonfosse. Fechámos o dia em segundo. Entrámos na estrada com muita vontade, confiança e divertimo-nos no traçado, rápido e exigente, e acabamos por ser os mais rápidos de toda a armada Peugeot 208 Rally 4, foi um bom dia”, escreveu o piloto no seu Facebook.