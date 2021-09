Pedro Almeida e Hugo Magalhães em 7º na 208 Rally Cup | AutoSport

Pedro Almeida e Hugo Magalhães, no seu habitual Peugeot 208 Rally4, terminaram o Rallye Mont-Blanc/Morzine na sétima posição da Peugeot Rallye Cup França, muito longe dos lugares da frente. Depois de um terceiro lugar no Rallye Vosges/Grand Est (asfalto), segundo no Rallye Castine – Terre d’Occitanie (terra) e de um abandono devido a acidente no Rallye Castine/Terre d’Occitanie, agora um sétimo posto, numa prova reconhecidamente difícil, especialmente para estreantes. A prova é mesmo muito exigente, pelo que a dupla lusa, cedo começou a perder muito terreno. No final do primeiro troço, de 20.18 Km, cederam de imediato 25.3s, com o oitavo lugar do troféu, com a bitola a manter-se mais ou menos a mesma. Foram sextos na PE3, a melhor posição que conseguiram no primeiro dia, quintos na PE10 do segundo dia, terminando o rali a 4m19.2s dos vencedores.

A coragem de realizarem ralis desconhecidos face a bons pilotos locais, dá-lhes uma bagagem muito importante, sempre que se depararem com provas que não conhecem a fundo, como sucede regularmente nos ralis em Portugal, mas também os expõe mais em provas mais complicadas, como é o caso deste Rallye du Mont-Blanc/Morzine, uma das provas míticas francesas.