Pedro Almeida com Carlos Magalhães no Rallye Castine Terre D‘Occitanie | AutoSport

Pedro Almeida vai ter Carlos Magalhães como navegador no Rallye Castine Terre D‘Occitanie 2021, prova que marca o começo da fase de terra da Peugeot 208 Rally Cup de França e a realizar entre os dias 2 e 4 de julho.

Este Rallye Castine Terre D‘Occitanie foi adiado do mês de maio para aqui o próximo fim-de-semana e o habitual navegador de Pedro Almeida, Hugo Magalhães, estava já inscrito em prova do ERC, pelo que o piloto de Famalicão encontrou em Carlos Magalhães a aposta para o ditar de notas neste rali em França.



«O Carlos Magalhães é um experientíssimo navegador, que tem estado ao lado de vários pilotos e esta versatilidade vai permitir uma rápida adaptação, necessária para este rali», começou por dizer Pedro Almeida.

Esta prova do calendário será um grande desafio para o piloto. «O regulamento de prova e deste campeonato de terra só nos permite fazer uma passagem de reconhecimento, que é feita no dia da prova e com o carro de corrida, situação completamente nova para mim e que vamos ter de nos adaptar. O Carlos Magalhães, pela vasta experiencia que tem, será uma grande ajuda nisso». Pedro Almeida acrescentou o facto de este ser também o primeiro rali em terra em França e das afinações a fazer no setup do Peugeot 208 Rally4. «O carro em asfalto deu-nos boas sensações, mas agora tudo muda. A Sarrazin Motosport que nos dá assistência demonstrou ter feito um, excelente trabalho nesse capítulo e agora na preparação para a fase de terra também estamos à espera de que as coisas funcionem na perfeição».

O RallyeCastine Terre D‘Occitanie começa no sábado com 6 classificativas e no domingo a competição há mais 6 passagens em troço contra o relógio. «Percebemos na fase de asfalto que o andamento de todos os carros da Peugeot Rally Cup França é muito igual e muito exigente. Nós, apesar de todo esse fator novidade, vamos procurar estar ao nível deles e conquistar pontos para o campeonato, que é o quem nos propusemos a fazer» rematou Pedro Almeida.

Piloto e navegador vão estar em França já esta quarta e quinta-feiras para os primeiros testes com o carro em pisos de terra.