Pedro Almeida abandonou no Rallye Terre de Langres | AutoSport

Pedro Almeida e Carlos Magalhães marcaram presença em França, no Rallye Terre de Langres, prova da Peugeot Rally Cup gaulesa, mas as coisas não correram nada bem, já que ficaram pelo caminho logo no primeiro troço: “Os ralis são muito isto. A ambição é chegar ao final, passar pelo pódio e ocupar um dos lugares cimeiros. Mas para lá chegar há muitas ‘pedras’ pelo caminho. À partida, desenhamos um Rallye Terre de Langres com o objetivo final de lutar pelos primeiros lugares, mas logo na PE1 uma pedra no caminho – literalmente – fez-nos tombar e obrigou-nos a abandonar o rali. Estamos bem, frustrados, mas já a colocar energia no que está por vir”, escreveu o piloto no seu Facebook. Melhor sorte na próxima.