Pedro Almeida 208 R2 Virtual Cup by WRM

Entre os dias 6 e 14 de maio o piloto Pedro Almeida vai promover online um campeonato virtual de Rallys. Tendo como base no simulador Rally DIRT 2.0 Rally, Pedro Almeida vai organizar um campeonato aberto a todos os que queiram mostrar o talento neste desafio ao volante de um Peugeot 208 R2. Os melhores pilotos vão depois sentar-se ao lado do piloto num co-drive a realizar quando os ralis voltarem à estrada.

“Os ralis não tem ainda data de regresso à estrada e decidimos avançar com esta iniciativa especialmente para os fãs do simulador, normalmente também apaixonados pelos ralis”. Pedro Almeida usa o simulador para se manter agarrado ao volante e ir ‘treinando’ neste período de confinamento. “O jogo tem cenários fantástico e retrata numa realidade muito próxima os ralis e é uma boa plataforma para ir mantendo a prática do volante mas na verdade, a estrada é ainda uma realidade mais exigente” disse Pedro Almeida. “Os melhores vão depois experimentar a sensação do Peugeot 208R2 quando regressar a competição, num co-drive, que vai permitir comparar estas duas realidade”.

Os quatro ralis que vão preencher a competição só vão ser conhecidos uma hora antes do arranque de cada prova, e os ‘pilotos’ vão dispor de 48 horas para completar cada uma das provas, ralis que habitualmente fazem parte do cenário do calendário do mundial. A competição tem iguais definições para todos os participantes, com duas classificações distintas para aqueles que realizarem as provas em simulador e com comando. As inscrições são gratuitas, abertas a partir desta segunda-feira e até à hora de partida para o primeiro rali, na quarta-feira, dia 6 de maio às 18 horas.