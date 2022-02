Paulo Neto: “Objetivo era conhecer o carro e ganhar ritmo” | AutoSport

Paulo Neto esteve na luta pela vitória no Rali das Camélias. Na estreia ao volante do Skoda Fabia Rally2 Evo, a dois troços do fim estavam a 4.4s do líder. A nova máquina precisou de um período de adaptação, mas quando estavam na luta pelo triunfo, um pião na PR5 atrasou-os definitivamente: “Entrámos no rali para tentar ganhar, por isso é natural que o segundo lugar saiba a pouco. Não tivemos oportunidade de testar com o carro antes da prova, e por isso fomos conhecendo o carro ao longo do rali. Nota-se que o carro tem algumas diferenças face ao Skoda anterior. Por exemplo, os travões são bastante mais sensíveis, o que nos levava a travar com demasiada força nos primeiros troços. O motor também é mais rotativo, e requer trocas de caixa mais cedo. São pequenas diferenças que acabaram por nos levar a um pequeno pião quando estávamos a discutir a vitória. Foi pena, mas o objetivo era conhecer o carro e ganhar ritmo para o arranque do Campeonato de Portugal de Ralis foi plenamente cumprido”, disse.