Paulo Neto no Rally de Lisboa | AutoSport

Depois da ausência no Rali de Portugal, Paulo Neto vai correr no Rally de Lisboa. É a mais recente confirmação entre os carros de topo, que com o piloto que corre no CPR eleva para mais de meia dezena os Rally2 confirmados na prova do CPKA, que este ano é também a Taça de Portugal de Ralis.

Luís Miguel Rego (Skoda Fabia Rally2 evo), tricampeão de Ralis dos Açores foi a primeira confirmação, seguiu-se José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2). Armindo Araújo deve estrear novo Skoda Fabia RS Rally2 no Rally de Lisboa Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 evo) é outros dos pilotos confirmados na prova ‘alfacinha’. Por fim, vindo dos Açores, também Rúben Rodrigues vai marcar presença, com o Skoda Fabia Rally2 evo da ARC Sport.

Já se sabe também que o Padrão dos Descobrimentos vai ser ‘a imagem’ do evento, sendo que o pódio e os Parques Fechados da Cerimónia de Partida e de Distribuição de Prémios, vão ficar instalados em Belém, junto do Padrão dos Descobrimentos. O centro operacional da prova é na Doca de Pedrouços. A prova que este ano é a Taça de Portugal de Ralis, realiza-se de 16 a 18 de junho.