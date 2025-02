Paulo Neto: “Camélias é um rali que já ganhei e gostava de repetir o feito”

No Rallye das Camélias, Paulo Neto vai dar início à sua 16ª temporada de ralis consecutiva, sendo que este ano terá o arranque competitivo em ‘casa’. A prova do Clube de Motorismo de Setúbal disputa-se no sábado, dia 8 de fevereiro nas regiões de Cascais, Sintra e Mafra.

Quando falta cerca de um mês para início do Campeonato de Portugal Ralis, Paulo Neto / Nuno Mota Ribeiro vão estar presentes no Rallye das Camélias, aos comandos do Skoda Fabia Rally2 Evo, assistido pela ARC Sport, começando assim a temporada de ralis numa prova onde esta dupla se sente em casa: “É um rali muito especial. Por um lado, porque se disputa na minha região onde resido e onde tenho a minha atividade profissional, para além de grande parte dos amigos e familiares.

Por outro, porque foi um rali que já ganhei e que gostava de voltar a repetir esse feito”, afirma Paulo Neto, dizendo que “é uma prova importante também para verificar o meu estado físico, mesmo sabendo que ainda não estou a 100%, depois do incidente do Rally de Portugal de 2024, que me obrigou a parar quase toda a restante temporada. Depois do bom ensaio no Rally Vidreiro 2024, que foi a última prova que fiz, tenho feito uma boa recuperação, pelo que este rali é perfeito para verificar se me sinto bem e com confiança dentro do carro de ralis”.

Sobre o Rallye da Camélias, o piloto que reside em Mafra e passa grande tempo da sua atividade profissional em Sintra, afirma que “gosto muito deste rali. Tem troços míticos e com muita história, como é o caso dos troços de Sintra e de Mafra, onde antigamente passava o Rali de Portugal Vinho do Porto, mas tenho um prazer especial em disputar este rali por ser precisamente na minha região.

Por isso, vou tentar ser o mais competitivo possível nesta prova e lutar pelos lugares do pódio. Tendo este rali apenas seis troços, não existe muita margem para grandes estratégias. Sabemos que não teremos logo o ritmo mais rápido de início, pois estamos parados competitivamente há vários meses, mas conhecemos os troços e podemos ser rápidos desde início, pois isso é importante para obter um bom resultado final”.