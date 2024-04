Paulo Cruz: “missão cumprida no Rali das Camélias!”

Paulo Cruz e José Teixeira concluíram o Rallye das Camélias com sucesso, rubricando uma exibição segura e capaz de os colocar sempre entre os mais rápidos. Desportivamente, a prova correu muito bem à dupla do projeto “Volante Solidário”, conquistando um Top 9 absoluto e uma presença no pódio dos X3-14. Mais importante ainda, o cumprimento de todo o itinerário permitiu apoiar com o valor máximo a Fundação A.J.U., instituição escolhida pelo projeto para esta prova.

No fecho da prova organizada sob a batuta do Clube de Motorismo de Setúbal, Paulo Cruz não escondia a felicidade por “termos vivido um Rallye das Camélias simplesmente fantástico!…Foi um dia de competição incrível, com muito público na estrada na zona de Mafra e Sintra, até mesmo durante a noite. Para mim, foi fabuloso fazer a prova de casa, ter os amigos, família e o pessoal do Grupo Desportivo da Malveira em peso na estrada a apoiar!”.

Para o piloto do Mitsubishi Lancer EVO X do projeto “Volante Solidário”o rali realizado numa das zonas mais míticas dos ralis nacionais foi “um sucesso para o nosso projeto. Cumprimos o principal objetivo, que passava por terminar a prova e apoiar com o valor máximo à Fundação A.J.U. através do Volante Solidário. Em termos desportivos foi excelente terminarmos no 9º a geral e no 2º lugar entre os X3-14. Foi um rali em demonstrámos estar a evoluir no nosso andamento e onde me senti mais confortável e com excelentes tempos na serra de Sintra à noite para acabar em beleza. Missão cumprida nas Camélias!”.

Paulo Cruz deixou ainda uma palavra de “agradecimento e amizade ao José Teixeira por tudo o que fez por mim dentro do carro, o que me ajudou, a tranquilidade que me transmitiu, tendo sido um orgulho ter sido navegado por um campeão nacional. Agradeço ainda à Teodósio Motorsport e ao Ricardo Teodósio por me terem dado um carro fantástico”.

Agora e sem delongas, Paulo Crus e a equipa do projeto “Volante Solidário” aponta para o 11º Rali Cidade de Portimão, que se disputa já no próximo fim-de-semana. É o regresso de Paulo Cruz ao Campeonato Start Sul de Ralis e o piloto de Cascais contará com Inês Veiga de regresso à baquet do lado direito do Mitsubishi Lancer EVO X.

“Voltamos a correr no campeonato em que estamos inseridos, com algum ritmo, pois fizemos as Camélias no passado fim-de-semana e isso é bom para incrementar o nosso ritmo. Pretendemos dar continuidade aos bons resultados e ao bom andamento que mostramos até agora e, obviamente, termos o nosso foco em, mais uma vez, terminar e ajudar ao máximo a associação apoiada neste evento pelo Volante Solidário”.