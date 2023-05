Padrão dos Descobrimentos e o Tejo como ‘pano de fundo’ do Rally de Lisboa | AutoSport

Já são conhecidos mais alguns detalhes do Rally de Lisboa. O Padrão dos Descobrimentos vai ser ‘a imagem’ do evento, sendo que o pódio e os Parques Fechados da Cerimónia de Partida e de Distribuição de Prémios, vão ficar instalados em Belém, junto do Padrão dos Descobrimentos, monumento que como se sabe, é uma peça emblemática da Exposição do Mundo Português, construído em homenagem ao Infante D. Henrique, o principal impulsionador da expansão portuguesa, e dos descobrimentos portugueses.

Entretanto, os trabalhos de limpeza e preparação começaram hoje na Doca de Pedrouços, onde irá ficar o Centro Operacional do Rally de Lisboa. É um espaço bem maior e com mais condições que o Rally de Lisboa dispunha na Praça Sony, na Expo. Entretanto, ficou também a saber-se que para participar basta ter a Licença C ou superior, ao invés de B. A prova que este ano é a Taça de Portugal de Ralis, realiza-se de 16 a 18 de junho.