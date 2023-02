Os ralis de Rui Madeira em 2023: Taça, Promo, Legends e Todo-o-Terreno | AutoSport

É ambicioso o calendário que Tui Madeira vai enfrentar na temporada que agora começa. Taça de Portugal de Ralis, provas do Campeonato Promo de Ralis, ralis Legends em Portugal e no estrangeiro e alguns desafios no Todo-o-Terreno fazem parte do aliciante “cardápio” competitivo.

Fafe, concelho com o justo cognome de “Catedral dos Ralis, foi o simbólico local escolhido para o “pontapé de saída” da época 2023 de Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva.

O rugir do motor do Mitsubishi Mirage da equipa MPRO de Tiago Almeida acordou a bucólica aldeia de Lagoa e, neste primeiro teste, o carro nipónico estreou a bela decoração que vai acompanhar a dupla na discussão de provas integradas no Campeonato Promo de Ralis, especialmente as disputadas em pisos de terra, na Taça de Portugal, discutida no Rally de Lisboa ESC Online e no Rally das Camélias.

Esse alinhamento de provas é parte importante de um calendário ambicioso e desafiante que integrará ainda a presença de Rui Madeira em alguns dos mais importantes e mediáticos ralis Legends, como o Legend San Marino e o Spirit, sendo de destacar a estreia no icónico Rally Eiffel Alemanha, com o histórico Mitsubishi Lancer Evolution a ser a “arma de serviço”, sem estar de lado possibilidade de Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva competirem numa das provas com um carro cujo “pedigree” seja do mais fino recorte.

O Todo-o-Terreno também volta a fazer parte do calendário da equipa.

Aliás, será em terras alentejanas que acontecerá o primeiro embate competitivo. Aos comandos do Can-Am da JB Racing, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva alinharão na Baja TT Montes Alentejanos | ESC Online, que decorre de 24 a 26 de fevereiro.

E se Nuno Rodrigues da Silva, seu fiel escudeiro há mais de três décadas, será, novamente, o navegador de serviço em grande parte da época, Rui Madeira vai voltar a contar com uma “pendura” muito especial: “em algumas provas, serei acompanhado pela minha esposa, que tem uma enorme paixão pelos ralis e muita aptidão demonstrada para a navegação!”.

O piloto sente que “vai ser um ano incrível. Temos um programa muito ambicioso e multifacetado, que queremos cumprir com a entrega e a competitividade que sempre nos caracterizou. Temos objetivos muito importantes, começando por querer estar na discussão da Taça de Portugal no Rally de Lisboa ESC Online e pela vitória nas Camélias passando por ser competitivos nas provas que vamos fazer do Campeonato Promo de Ralis e, claro, nas competições de Todo-o-Terreno que também farão parte da nossa temporada”.

Rui Madeira enfatiza ainda “o cuidado que, uma vez mais, tivemos em colocar no nosso calendário ralis Legends muito especiais, provas míticas que dão notoriedade à equipa e aos patrocinadores, que são parte fundamental no projeto. Saliento a ESC Online, nosso Main Sponsor, sem esquecer os 30 anos de ligação à Galp que teve início em 1993 e a parceria cada vez mais sólida com a Delta Cafés, que temos reforçado nas últimas épocas!”.